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健康你我他／開伙適量零廚餘 特產零食節制買

聯合報／ 文／紀昭秀（北市中正）
旅遊特產盡可能酌量購買，不要浪費，更不要因食用過量而增加身體負荷。圖／讀者提供
旅遊特產盡可能酌量購買，不要浪費，更不要因食用過量而增加身體負荷。圖／讀者提供

台灣物產豐富，吃的喝的玩的用的，應有盡有，「美食寶島」遠近馳名；但也因為物美價廉或採買過量，導致剩食過多或逾越保存期限而丟棄浪費，相當可惜。

在準備三餐方面，我力求適量、簡約、多元，吃多少、買多少、煮多少，既注重營養均衡，且符合先生及孩子的食量，幾乎沒有什麼廚餘，也很少有隔夜菜肴的情形。

不過，其他的食物或乾糧，就不大容易估算其數量或食用期限，尤其有些東西是親友贈送，或是旅遊一時興起多買。家裡各處東擺一點、西放一些，雜亂無章，因而常有「漏東漏西」情形，平白讓食物放過期，不得不丟棄。

現在出外旅遊，我盡可能酌量購買特產或食物，親友饋贈也要求合理「合禮」分享就好，不要浪費物資，更不要因食用過量而增加身體負荷。其次，客廳設置統一保存食物的集中箱，將各類餅乾等零食依序置於箱內，既可以管控數量、注意保存期限，又能避免遺漏，一舉數得。

多數人生活不虞匱乏，大都能滿足日常所需，但仍有少數人三餐不繼，遑論食物過剩或過期。有能力者若能秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，接濟需要幫助的人，社會一定更安定、更和諧。

人生 隔夜菜 零食

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