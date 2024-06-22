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當醫師成了病患家屬／照顧失智父母 李正喆更懂得為病患醫心

聯合報／ 記者林琮恩／專訪
李正喆(後排右起)與姊姊、哥哥一起照顧陪伴父母。圖／李正喆提供
李正喆(後排右起)與姊姊、哥哥一起照顧陪伴父母。圖／李正喆提供

高齡父親與母親先後罹患重症，台大醫院牙科部主治醫師李正喆在漫長陪病過程中，體會到照顧生病長者就像照顧小孩，除了醫病、更要醫心，看診時多了關心病友家人的時間，也會主動查找藥歷，避免老人家吃多了藥物造成交互作用。

李正喆的父親失智後，也出現巴金森氏症、心臟主動脈硬化、肺炎，同時罹患膽囊癌及攝護腺癌，不時需要住院治療；母親也是失智症患者，某次跌倒導致脊椎骨折，手術後發現骨質疏鬆，必須定期回診施打保骨針，更因膽囊發炎引發敗血症，驚險送醫急診救治。

父母同時失智 當小孩在顧

雙親生病後都在台大醫院接受治療，李正喆可以就近照顧。近期父親又住院了，必須使用鼻胃管，解尿須由旁人協助，雖聘請看護，但考量長者需要親情慰藉，他與妻子、哥哥、大嫂四人會在下班後輪流陪伴。

「父親這次住院，測量血氧數值低於70%。」李正喆說，父親有嚴重心臟病，但受失智症影響，即使呼吸變喘也難表達，抽出肺積水近1公升，但他年事已高，不適合進行瓣膜置換手術，僅採支持性療法，「我們不要求什麼，只希望父親在生命的尾聲能夠舒服一些。」至於攝護腺癌、膽囊癌，則使用抑制男性荷爾蒙針劑、標靶藥物治療控制。

李正喆從事骨質疏鬆患者的牙科治療多年，有些骨鬆患者因施打治療針劑，導致罕見的顎骨壞死症，不少患者因擔心持續施打針劑會造成類似副作用，而中斷骨鬆治療。

李正喆為患者檢查牙齒。記者黃義書／攝影
李正喆為患者檢查牙齒。記者黃義書／攝影

以媽媽為例 鼓勵病患治療

有次李正喆帶母親回診，巧遇自己一位高齡患者，與母親是同一位主治醫師，便藉機以母親仍在接受骨鬆治療，說服對方不必擔心副作用，應積極接受治療。

骨鬆病人日益增多，李正喆建議，患者用藥前，應定期至牙科追蹤，向牙醫師說明用藥情形，醫師在拔牙、植牙時必須格外謹慎，避免副作用產生，否則一旦造成口腔顎骨感染，患部會化膿、出血、疼痛，生活品質受影響，營養失調等情況也會出現，嚴重甚至敗血性休克，有死亡風險。

老年人就醫問題多，李正喆說，父母行動不便，就醫要預約長照車往返，且要預估回程時間，如果候診太久，除了長照車時間對不上，長者也不耐久坐，必須躺下或肚子餓要使用鼻胃管灌食，加上醫院感染風險高，需要配戴口罩，但長者心肺功能不好，戴口罩容易呼吸不順，處處都是難題。

更懂患者苦 查藥歷幫把關

在照顧雙親的過程中，李正喆更了解長者就醫的難處，為了減少長者來回醫院的次數，他會盡量安排患者一次做完所有檢查。患者治療後需要進行口腔傷口沖洗，過去常要求病人每一、二周回診沖洗一次傷口，但發現長者除了移動不易外，還有吞嚥問題，沖洗傷口容易造成嗆咳，因此他會再調整沖洗次數。

「父母罹患多種疾病，在不同科別就醫，處方藥物琳瑯滿目，十多顆藥物一次吃下肚，會不會有交互作用顯得重要。」也因為有陪病經驗，李正喆在為年長病患開藥前，會先查看健保雲端藥歷，或院內的藥歷系統，確保長者服用的藥物之間不會互相干擾。

長者的心理需求也是陪病過程中的重要體悟。李正喆說，老人家就像小孩一樣，需要旁人的關注與陪伴，長者看病除了拿藥治療，也希望有人關心他，他在診間會試圖關心患者的家庭狀況，多問一句孫子高中考得如何，患者都會感到開心，下次更願意回診就醫，「心情快樂，疾病好像好了三分之一。」

李正喆
台大醫院牙科部口腔顎面外科主治醫師李正喆。記者黃義書／攝影
台大醫院牙科部口腔顎面外科主治醫師李正喆。記者黃義書／攝影

台大醫院牙科部口腔顎面外科主治醫師

●照顧對象：父親、母親

●罹患疾病：

父親失智症、巴金森氏症、心臟主動脈硬化、膽囊癌及攝護腺癌；母親失智症、骨鬆、膽囊炎、泌尿道發炎

●發病時間：

父親89歲發病，現年92歲

母親89歲發病，現年91歲

●症狀：

父親失智、行動不便、尿失禁、解尿困難、呼吸困難、胸悶、肺積水；母親失智、行動不便、脊椎壓迫性骨折、尿失禁、解尿疼痛

●治療：

父親使用失智症藥物、荷爾蒙針劑及標靶藥物治療；母親施打保骨針劑

●陪病心得：

照顧生病長者要關注他們的心理、精神需求。老人家的生活照顧，除了需要看護幫忙，兄弟姊妹應分工合作、互相支援，減少個別的負擔。應善用長照資源，包括喘息服務、居家復健指導及陪伴、長照車接送等。

台大醫院 失智症 患者

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