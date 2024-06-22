大廠藥品漲價 藥師：鼓勵民眾用學名藥

民眾常用的「普拿疼」即將漲價，開業藥師指出，民眾對大廠藥品忠誠度高，缺藥與漲價是衛教機會，可藉機鼓勵民眾轉為使用同成分的學名藥等藥品。普拿疼的主要成分為乙醯胺酚，衛福部次長林靜儀表示，「乙醯胺酚類藥品，市面上有非常多種類可選，不會斷藥或缺藥，民眾不用擔心」。

新北市藥師公會理事長許有杉表示，廣告藥品約每隔兩、三年就調漲一次，相比其他物品漲價會比較有感，但以同樣成分來說，消費者還是有其他選擇，建議民眾不要有品牌迷思。桃園市藥師公會理事長鄭志宏也建議，民眾可參考有同樣效果又沒漲價的合格藥品。

開業藥師易麗珍表示，大廠藥品價格較硬，議價彈性小，對藥局來說進貨價即是售價，代理商調高建議售價，民眾付出金額就會增加；知名度較低的同成分學名藥，售價也較低，「這是良好的衛教機會」，藥師可藉此告訴民眾有其他學名藥品項，鼓勵民眾嘗試使用。

部分慢箋藥物出現缺藥情況，易麗珍表示，如糖尿病用藥「愛妥蜜」、白內障用藥「柯寧優尼」等，藥廠與醫院簽有合約，會優先供貨給醫院，社區院所較慢取得藥物，社區藥局則處於「排單狀態」，進不了貨。需要請領第二、第三個月慢箋民眾，若不希望改使用學名藥，恐需再回醫院領藥。