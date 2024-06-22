聽新聞
test
0:00 / 0:00

大廠藥品漲價 藥師：鼓勵民眾用學名藥

聯合報／ 記者林琮恩洪子凱江婉儀／連線報導

民眾常用的「普拿疼」即將漲價，開業藥師指出，民眾對大廠藥品忠誠度高，缺藥與漲價是衛教機會，可藉機鼓勵民眾轉為使用同成分的學名藥等藥品。普拿疼的主要成分為乙醯胺酚，衛福部次長林靜儀表示，「乙醯胺酚類藥品，市面上有非常多種類可選，不會斷藥或缺藥，民眾不用擔心」。

新北市藥師公會理事長許有杉表示，廣告藥品約每隔兩、三年就調漲一次，相比其他物品漲價會比較有感，但以同樣成分來說，消費者還是有其他選擇，建議民眾不要有品牌迷思。桃園市藥師公會理事長鄭志宏也建議，民眾可參考有同樣效果又沒漲價的合格藥品。

開業藥師易麗珍表示，大廠藥品價格較硬，議價彈性小，對藥局來說進貨價即是售價，代理商調高建議售價，民眾付出金額就會增加；知名度較低的同成分學名藥，售價也較低，「這是良好的衛教機會」，藥師可藉此告訴民眾有其他學名藥品項，鼓勵民眾嘗試使用。

部分慢箋藥物出現缺藥情況，易麗珍表示，如糖尿病用藥「愛妥蜜」、白內障用藥「柯寧優尼」等，藥廠與醫院簽有合約，會優先供貨給醫院，社區院所較慢取得藥物，社區藥局則處於「排單狀態」，進不了貨。需要請領第二、第三個月慢箋民眾，若不希望改使用學名藥，恐需再回醫院領藥。

售價 漲價

延伸閱讀

普拿疼將漲價藥師曝影響程度 民眾：傾向先看醫生

普拿疼將漲價！民眾怨變相宰割 公會：有其他選擇

成藥即將漲價！「熱血藥師」許文華呼籲不要有品牌迷思

經營成本增 藥師盼提高調劑費減損 健保署最新回應

相關新聞

藥漲價了！普拿疼每盒最多貴20元

近期新冠疫情再起，不少民眾赴藥局購買解熱鎮痛藥物。中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，「普拿疼」已開出價格調漲第一槍，...

台鐵汐止站跳電！列車卡車站多班次延誤 民眾：台鐵怎麼了

台鐵229次新自強號，昨天下午經過花蓮秀林鄉和仁至崇德間路段時遇土石流，造成9人輕傷，禍不單行，昨晚近12點，汐止車站也...

大廠藥品漲價 藥師：鼓勵民眾用學名藥

民眾常用的「普拿疼」即將漲價，開業藥師指出，民眾對大廠藥品忠誠度高，缺藥與漲價是衛教機會，可藉機鼓勵民眾轉為使用同成分的...

健康你我他／開伙適量零廚餘 特產零食節制買

台灣物產豐富，吃的喝的玩的用的，應有盡有，「美食寶島」遠近馳名；但也因為物美價廉或採買過量，導致剩食過多或逾越保存期限而...

當醫師成了病患家屬／照顧失智父母 李正喆更懂得為病患醫心

高齡父親與母親先後罹患重症，台大醫院牙科部主治醫師李正喆在漫長陪病過程中，體會到照顧生病長者就像照顧小孩，除了醫病、更要...

愛肝達人站／看診，為什麼醫師都不說話？

話說，有一位醫師醫術很好，獨門絕技，病患很多，但病人常抱怨，看診時病人問醫師，醫師都不說話。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。