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藥漲價了！普拿疼每盒最多貴20元

聯合報／ 記者賴昀岫趙容萱鄭國樑潘奕言／連線報導
民眾常用的解熱鎮痛藥物「普拿疼」七月調漲，若不想荷包失血，藥師建議民眾使用同成分藥品。圖為藥局陳列的普拿疼與相同成分藥品。記者潘俊宏／攝影
民眾常用的解熱鎮痛藥物「普拿疼」七月調漲，若不想荷包失血，藥師建議民眾使用同成分藥品。圖為藥局陳列的普拿疼與相同成分藥品。記者潘俊宏／攝影

近期新冠疫情再起，不少民眾赴藥局購買解熱鎮痛藥物。中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，「普拿疼」已開出價格調漲第一槍，近日「遇缺不出貨」，開始控貨。普拿疼代理商則表示，今年七月起，不同品項普拿疼每盒將調漲九至廿元，漲幅約百分之五到百分之六。

今年四月電價調漲，平均調升百分之十一，當時即傳出部分藥品恐悄悄喊漲。藥師公會全聯會副發言人、開業藥師王明媛表示，夏天到來，冷氣是吃電怪獸，電價調漲加上缺工等，藥品價格蠢蠢欲動。沈采穎四月即預估，廣告類藥品可能在二至三個月後漲價，如今普拿疼果然就漲價，其他藥品是否跟進，有待觀察。

開業藥師易麗珍表示，近期漲價、缺藥的藥品，除民眾常用的普拿疼，還包括愛特淚人工淚液等眼藥水，價格從退出健保前的七十五元，漲至一三○元，仍一瓶難求；不少民眾對打廣告的大廠藥品忠誠度高，有人甚至在藥局指定要使用紅色包裝的「加強錠」，未來若不考慮其他品牌，勢必要損失荷包。

民眾陳小姐抱怨，萬物皆漲，連普拿疼也要跟著漲，有些人對其他止痛藥成分過敏，吃普拿疼比較保險，有些人也會有品牌依賴性，藥廠根本變相宰割只吃固定止痛藥的民眾。也有臨床藥師表示，疫情時因民眾需求，普拿疼銷量很好，疫情趨緩後，民眾需求量也降低。

台中市社區藥局藥師說，藥局多是老客戶，先漲價會被罵，將先觀望，等存貨消化完，真的撐不住再調漲，不然就介紹買同成分其他止痛藥。

普拿疼代理商「赫力昂（Haleon）」表示，疫情期間為滿足消費者需求，過去五年與民眾共體時艱，面對營運、原料成本上漲，仍維持相同建議零售價格。如今因應國際經濟成本持續上漲，為反映營運與產品成本，自今年七月起，陸續調整普拿疼止痛藥系列產品的建議零售價，建議零售價格僅供參考，並無強制。

普拿疼 疫情 調漲

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