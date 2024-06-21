環團籲賴政府開啟社會對話 建立以農民為主體的農業綠能

台灣主婦聯盟生活消費合作社、主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會今舉辦「農業綠能總體檢—如何發展以農為本的能源轉型論壇」，透過產官學民研對話，重新定義真正「以農為本」的農業綠能願景，並向呼籲賴政府應更積極面對糧食自給率持續下降、能源自給率低落的雙重困境，而農業綠能若失當將加速農地流失。要求政府打開與民間社會對話溝通的平台，重建以農為本的新農業綠能模式。

台灣主婦聯盟生活消費合作社理事主席彭桂枝指出，農業綠能（尤以光電）容易因租金、案場設計、資訊及資本落差等問題，產生排擠農漁民的效應，建議政府部門加強法規的建置及輔導、中央與地方的合作，規範工業屋頂優先建置發電及節能措施，建立以農為本，包含技術、金融與後續監控的綠能發展模組。

農業部永續司司長莊老達表示，農業用地就是要做生產使用，最高原則就是以農業為本，綠能案場、設施結合生產的作物與作業需求來做設計才能成功，也才是以農為本。此外，農業綠能經查核沒有落實農業生產，經輔導未見改善則會撤除電業許可，現已盤點可農業結合再生能源的用地面積，尚有兩萬多公頃未被利用。

莊老達強調「沒有農業的綠能，就不能讓它存在農業領域中」。農業部轄下的場域，需兼顧氣候變遷及糧食自給，並且全力發展因地制宜的多元農業綠能，包括小水利、沼氣、生質能等。

前農業部部長、中興大學應用經濟系教授陳吉仲直言，目前的政策程序絕對需要調整，才能完成能源轉型。農業光電需要以農業為主體發展，並建議農業部公布農地政策白皮書。

他認為，目前農業生產土地結合光電的使用率偏低，但一公頃土地光電收入換30年約有一億兩千萬，土地整合問題也應重新由政府部門或可信賴的第三方單位協助，才可能調整目前利益分配失衡問題，由下而上由農民主導。

台電董事長曾文生則說，漁電共生政策需要環境社會檢核機制，漁電政策走到現在，已有許多多元案例，讓人看到新的技術投入生產，有助於讓漁業與畜牧業投入結合再生能源的生產。

他進一步提出，農業土地過去的管理是低度管理，與都市計畫或工業土地等高密度管理不同，在綠能推動土地整合過程中，農業部門的土地管理機制需要補強。在農業部門發展光電部分，曾文生與陳吉仲則有共識，認為需要由農業部門為主導，但需要龐大的基層人力投入，這是需要面對的問題。

陳吉仲最後強調，農業與農業土地問題從數字上看不出問題，因為農業土地遭受的工業用地壓力巨大，包括未來中科三期、高雄橋頭科學園區等，農地流失的問題跟背景因素不能忽視。