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台大癌醫分院獲贈達文西手術機器人 手術量能達每年500例

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
財團法人慈桂肝膽醫學研究基金會宣布2024年9月將正式捐贈一套達文西機器手術系統予台大醫院癌醫中心分院，並於今日在台大醫院癌醫中心分院舉辦捐贈儀式。圖／台大癌醫提供
財團法人慈桂肝膽醫學研究基金會宣布2024年9月將正式捐贈一套達文西機器手術系統予台大醫院癌醫中心分院，並於今日在台大醫院癌醫中心分院舉辦捐贈儀式。圖／台大癌醫提供

近年微創手術風行，成為外科治療主流趨勢，在達文西手術輔助下，許多困難外科手術也能使用微創方式完成，手術後傷口較小，且能減輕術後疼痛，縮短患者復原時間。台大癌醫中心是達文西手術原廠認定的肝臟手術觀摩中心，且將成為泌尿科、婦產科全球達文西手術觀摩中心，該院今天獲贈一套達文西手術系統，院方預估每年將可服務更多病患，完成500例手術。

財團法人慈桂肝膽醫學研究基金會宣布2024年9月將正式捐贈一套達文西機器手術系統予台大醫院癌醫中心分院，並於今日在台大醫院癌醫中心分院舉辦捐贈儀式。台大醫院癌醫中心分院院長楊志新表示，分院適逢改制3周年，持續發展癌症多專科團隊先進的治療，並積極引進最新的治療儀器與治療方式，「朝向華人頂尖、世界一流的目標前進。」

台大醫院癌醫中心分院副院長吳耀銘表示，台大醫院癌醫中心分院目前已是達文西機器手術系統原廠認定的全世界達文西機器微創肝臟手術觀摩中心，也將成為泌尿科及婦產科的全世界達文西機器微創手術觀摩中心。

吳耀銘說，今日捐贈加上台大醫院癌醫中心分院既有基礎，且衛福部開放愈來愈多機器人手術費給付項目，將幫助台大醫院癌醫中心分院繼續發展尖端的微創外科手術，服務更多的病患，預估每年完成500例先進的達文西機器微創手術，培養更多外科人才。

台大醫院 微創手術

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