環境部推3草案嚴管SRF 環團反質疑瀆職

為接軌國際固體再生燃料分級制度策略，環境部今天說，已再預告3項修正草案，對較高汙染料源以最嚴格大型垃圾焚化爐標準要求。環團質疑，未做致癌風險評估就稱最嚴格是瀆職。

外界關注配合「資源循環零廢棄關鍵戰略」推動事業廢棄物燃料化，可能衍生汙染。環境部繼112年7月預告相關修正草案，今天發布新聞指出，為接軌國際固體再生燃料（SRF）分級制度策略，並回應各界要求強化資源循環燃料管理制度，20日再次預告3項修正草案。

3項修正草案包含「公私場所固定汙染源燃料混燒比例及成分標準」、「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」及「鍋爐空氣汙染物排放標準」。

環境部表示，藉此強化源頭燃料分級管理、明列各類燃料使用對象及高規格要求應裝設的空氣汙染防制設備。

環境部大氣環境司長張順欽接受媒體訪問時說，針對較易、可能造成汙染的成分，除了要求汙染防制設備必須具備去除這些汙染物的功能，監測項目也要求必須加裝保障氯化氫（戴奧辛前驅物）、一氧化碳燃燒要完全的設備。

張順欽並說，使用這些燃料、鍋爐、發電設施要定期檢測，1年至少2次，這些要求都是比照目前國內最嚴格的大型垃圾焚化爐標準來要求。

監督施政聯盟召集人陳椒華則說，現在看到環境部認為在戴奧辛、致癌性重金屬方面要訂定排放標準，顯然就是之前沒有排放標準是很大的錯誤；改組後，環境部相關管理單位、縣市政府環保局人力都沒增加，嚴重質疑即使有標準，管理也會出問題。

陳椒華表示，塑膠廢棄物要再利用，但是化石燃料本來就不該是再生能源，經濟部應督促環境部趕快訂定標準。

另外，她說，製造端部分，塑膠的材料要製成SRF也會排放很多廢棄物，目前沒看到嚴格的標準，又已有產製SRF廠商鄰近住宅區，排放汙染、影響健康的問題很大；有關致癌物問題，沒有做致癌風險評估、健康風險評估，就斷然說是最嚴格的標準，質疑環境部瀆職。