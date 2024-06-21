未來一周高溫炎熱 下周一、二各地慎防午後明顯雨勢

中央氣象署表示，明起到周日仍是夏季天氣型態，各地普遍在33至35度，多雲到晴，午後山區、大台北、中部、宜蘭及花蓮地區有短暫雷陣雨，尤其山區要留意較大雨勢。下周一、周二太平洋高壓減弱，午後各地都有局部短暫雷陣雨，中部以北、各山區有局部大雨，並持續到晚上。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明起到周日受太平洋高壓影響，仍是夏季天氣型態，各地多雲到晴，東南部及恆春半島有零星雨，清晨至上午中南部沿海也有零星降雨，午後各地山區、大台北、中部、宜蘭及花蓮地區有短暫雷陣雨，其中各地山區有較大雨勢。溫度方面，各地普遍在33至35度。

黃恩鴻指出，下周一、周二太平洋高壓減弱，各地仍高溫炎熱，午後雨勢更廣，各地都有局部短暫雷陣雨，中部以北、各山區有局部大雨，並持續到晚上。周三後太平洋高壓增強，各地晴到多雲，午後雷陣雨減緩，中部以北、宜花地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

另外，黃恩鴻表示，下周二西南部及恆春半島沿海要留意長浪。