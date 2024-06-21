東海大學攜手科博館 打造太空科學營科普旅程

東海大學攜手國立科學博物館，今年暑假首度在東海Zero Zone（碳中和園區、火星基地）舉辦太空STEM科學營，串聯在地資源助力中小學科普教育，打造台中地區科普旅程。

東海大學今天發布新聞稿，日前與國立自然科學博物館簽署合作備忘錄，未來將深化科普教育推廣，除舉辦各類科普活動，發展台中地區的科普旅程，共創中部科學教育與觀光新視野。

東海大學校長張國恩表示，東海自2015年開始與科博館簽署合作備忘錄，藉由雙方專才發展校園內4.3公頃碳中和園區與火星任務等系列建置。未來期望結合台中市政府，將科博館與東海大學教堂特色構成系列科普旅程，以兼備觀光視角推動中部一日遊。

科博館館長焦傳金指出，近期科博館整建升級計畫也攜手東海社會系，進行利害關係人對環境及社會的調查，場館的攀樹活動也藉東海的器材資源及帶領下長期配合，甚至館內5G展演活動也是與東海美術系合作。除研究交流，許多科博館老師在東海開課，期盼未來能有更密切的合作。