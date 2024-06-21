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加速推動減碳 明年松機、桃機試辦航機添加SAF

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
民航局預計明年上半年於桃園機場及松山機場，由台灣中油公司為華航、長榮及星宇等國籍航空首次添加SAF。本報資料照
民航局預計明年上半年於桃園機場及松山機場，由台灣中油公司為華航、長榮及星宇等國籍航空首次添加SAF。本報資料照

為達成淨零碳排目標，不少航空公司陸續擴大採用以生質原料為基礎的永續航空燃料（SAF），交通部民用航空局啟動於我國機場添加永續航空燃油（SAF）試行計畫，預計明年上半年於桃園機場及松山機場，由台灣中油公司為華航、長榮及星宇等國籍航空首次添加SAF，加速國籍航空碳排放減量。

目前全球有122個機場可為航機添加SAF，民航局規劃明年於松山與桃園機場進行添加SAF試行計畫，由於SAF較一般油料價格貴上2至5倍，且須仰賴進口，外界也擔心成本恐轉嫁至票價，民航局指出，由於目前仍在試行階段，應該暫不會將成本轉移至票價上。

民航局表示，明年試行計畫使用的SAF需經過ICAO授權機構認證，包含輸出國與進口國的輸油管、儲油槽、運油的郵輪及油罐車等，台灣中油公司正進行進口過程各步驟認證相關工作，機場也需配合相關作業，預計2025年上半年將可進口第一批合格燃油。

依據國際民航組織（ICAO）推動「國際航空業碳抵換及減量計畫(CORSIA)」期程，第一階段（2024年-2026年）已啟動，國際航空年總碳排放量須維持在2019年排放量的85%，若航空公司超過減碳目標，就有碳抵換需求，未來需透過購買碳權或添加SAF來抵換，試行計畫添加的SAF經過CORSIA認證，航空公司將可直接抵減碳排放量。

民航局說明，參照ICAO國際航空業長期理想目標減碳策略，已規劃我國航空產業淨零排放5大策略，包括精進航管營運操作，如航路優化以減少油耗、鼓勵航空公司汰換舊機引進新機減少燃油消耗、加強機場營運管理相關節能減碳工作、鼓勵航空公司添加永續航空燃油以及執行「國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）」機制。

民航局表示，為符合國際規範，已於去年修訂公告民用航空運輸業及普通航空業管理規則，將CORSIA機制的減碳工作國內法制化。國籍航空公司今年也首度依管理規則規定申報去年度碳排放量，目前由民航局審查中。

桃園機場 民航局 航空公司

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