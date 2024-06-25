擺脫口腔異味！網推十大口臭改善方式 還你清新好口氣



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「口臭改善方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大消除口臭撇步。

口臭是常見的口腔健康問題，經常給人帶來困擾。一旦口腔不清新，在社交場合與人交談或面對他人時，便容易感到尷尬和不自在，從而降低個人的自信心；而在親密關係中，更可能會影響到與另一半的交流和親密程度。因此，我們本次針對「口臭改善方式」進行觀測，帶您一起遠離口腔異味困擾！

使用「漱口水」即時消除口腔異味 定期「洗牙」去除牙結石杜絕口臭

▲ 網友熱議TOP10口臭改善方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「口臭改善方式」的相關話題討論，可以發現「確實刷牙」是保持口腔衛生的關鍵。

有醫師就指出「刷牙主要是清潔牙齒靠近牙齦處及咬合面」，建議使用牙刷時應將刷毛靠近牙齒和牙齦相交界處，傾斜45度進行刷牙，輕柔但仔細地刷約10次後往咬合面清潔，該分享引起網友討論「我都先用清水漱口讓食物殘渣清除，再選擇軟毛且較小的牙刷，搭配具有防止牙周病的牙膏來清潔」、「我會利用貝式刷牙法，然後刷牙真的要帶到牙齦交接處」，認為正確的刷牙步驟，搭配適合的牙刷與牙膏是改善口腔異味的基本方法。

而「漱口水」也可以清潔牙齒、幫助清除牙菌斑，進一步預防口腔異味，通常會在刷牙後、或是需要即時清潔口腔時使用。一名網友就在討論區推薦「漱口水我真的一生推！早上吃大蒜麵包後超有用」，吸引網友回覆「趕著約會沒空刷牙的人必備漱口水，只要30秒恢復口氣清新」、「我超愛吃洋蔥和大蒜這種食物，隨身攜帶的漱口水真是我的大救星。

也有網友補充「可以選擇含氟漱口水預防蛀牙，含蜂膠的漱口水養護口腔、幫助口腔清新」、「使用完漱口水以後，不需要再用清水漱口或喝水，可以讓漱口水在口腔中起到更好的效果」等，對漱口水功效的即時性與便利性讚譽有加。

此外，在牙根與牙齦間的微小空隙「齦溝」中容易堆積食物碎屑，且日常刷牙難以徹底清潔這個區域，牙菌斑附著於齦溝內，造成與口腔中的細菌相互作用鈣化形成牙結石，導致口臭問題的產生。因此，透過「定期洗牙」，我們可以去除牙齒表面和牙齦邊緣的牙菌斑和牙結石，保持清潔，預防口臭等相關問題的發生。

有網友就表示「小時候口腔保健沒做好，積超級厚的牙結石，後來去牙醫師那裡洗牙才有所改善」，引起網友討論「定期洗牙超重要，我有一個口臭同事，他說從來沒洗過牙味道超可怕」、「我本來是牙結石偏多所以很熟悉那個味道，認真三餐飯後刷牙+定期找牙醫洗牙後就改善很多」等，建議民眾可以半年至牙醫診所徹底清潔與檢查。

你有口臭的困擾嗎？在遇到口腔異味的問題時，不妨參考看看網友的改善方法，並積極尋求牙醫的專業建議與治療，搭配正確的潔牙觀念與習慣，才能擁有清新自信的笑容。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「口臭改善方式」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/01~2024/05/24，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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