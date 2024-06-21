浪人醫師吳佳璇 徒步東海岸「一路向北」

走路環島，看見的台灣會完全不同，「浪人醫師」吳佳璇從台灣南端出發，延著東海岸徒步北上，新書「一路向北」記錄這段特別的歷程。

吳佳璇是遠東聯合診所身心科主治醫師，因支援離島偏鄉精神醫療3年多，成為江湖傳說的浪人醫師，近10年回到台北西門町診所駐守，平日除了看診、寫作、照顧失智父親，還不時在北台灣小徑亂竄。

據時報出版提供新書資訊，吳佳璇2020年10月到2022年3月間，從台北市的台灣省道公路原點出發，「一路向南」，沿著西海岸分段徒步，走到鵝鑾鼻燈塔旁的極南點，並完成「一路向南」一書；2022年3月到2023年4月則從台灣的極南點「一路向北」，回到公路原點。

吳佳璇在書序中表示，她從2018年起開始徒步日本四國，將流傳千年、全長1200公里的朝聖路，依照自己的時間分段完成。沒想到2020年新冠疫情爆發，國境封鎖，悶在台灣的2300萬人開始想方法自我安頓，她就是在一次住家附近散步途中，出現將蟄伏內心多年「自行車環島與分段徒步結合」的念頭。

但吳佳璇發現，即便有接近完成的「四國遍路」經驗，徒步台灣還是一種新體驗，「因為台灣沒有一條適合人走路的環島步道」。

所幸智慧型手機很方便，加上覆蓋率極高的電信網，還有蛛網般的公路，「善用這些基礎公共建設，不只是我，任何一位徒步者都能按照自己的體力、時間、和觀看的興趣，規劃出一條獨一無二的徒步台灣道。」

吳佳璇說，在抬頭挺胸，肩膀放鬆，重複不斷移動雙腿的過程中，無論是對自己內心，還是身邊一草一木，都是展開對話的好時機，「同樣的路程，每次體驗都不同，就連並肩走路的兩個人，也會感受到不一樣的心情與風景。」

吳佳璇1969年生於台灣雲林，1995年台大醫學系畢業，於母校精神科完成住院醫師訓練，曾赴澳洲墨爾本大學進修，2004年獲「國際心理衛生」碩士。著有「浪人醫師日記」、「謝謝你們，我的離島病友」等書，而「罹癌母親給的七堂課」則獲金鼎獎。