淡水屯山荷花季開跑 藝術公仔地景遊客讚好拍

每年到了六月開始，遊客來到淡水屯山社區，都會看到滿滿的荷花盛開，而今年也不例外，來到屯山台二線旁，就可以看到滿滿盛開的荷花，現場就有許多遊客，趁著一早就來到屯山賞花，並且表示，今年花況算是不錯，有兩處地點，就在大屯溪畔旁邊，相當集中很好拍，都有滿滿盛開的荷花。

目前屯山荷花大約有三甲地的面積，而比較集中的都在淡金路旁的這一處，現在一旁還多了一處咖啡園，讓遊客可以賞花多做休息，另外還有藝術3D地景，以及可愛的藝術青蛙公仔，讓遊客大讚這裡真的很好拍。

屯山荷花引大屯溪水灌溉，5月到7月，這段時間都是荷花的生長期，而來到屯山還有六塊厝漁港，一旁還有百年古厝，搭配大屯山景色，美不勝收，而藝術公仔，也代表著屯山里有豐富的台北樹蛙與翡翠樹蛙等原生物種，為新北市封溪護魚保護區域，生態資源豐富多元。過去在沿著大屯溪有施作荷花與白鷺鷥的地景彩繪，搭配現在設置的青蛙藝術公仔，營造屯山里優質休閒空間。