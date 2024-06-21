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AI浪潮推動國家級健康數據 加速藥物開發核准

中央社／ 台北21日電

AI浪潮風靡全球，國衛院與華碩強強聯手，打造首台千倍算力生醫超級電腦，不到1週就能完成須費時數月分析國家級健康數據，加速產業開發，創造個人醫療，邁進健康台灣。

國家衛生研究院與華碩集團今天簽署合作意向書，推動醫療資訊科技及生醫大數據研發與運用。民國111年已建置AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心「國衛一號」，提供強大硬體運算資源與AI管理開發平台，應用於智慧健康醫療照護領域，協助台灣精準健康產業政策推動及發展。

國衛院與華碩打造「國衛一號」，目標朝向如英國「劍橋一號」，打造台灣模式，建立完整健康大數據生態系。國衛院長司徒惠康說，「我們有非常好的健康數據」，包含臨床癌症數據、抗生素抗藥性患者資訊等，透過與華碩、輝達NVIDIA合作，好的數據結果，有助衛生政策擬定。

華碩電腦營運長暨華碩雲端董事長謝明傑表示，接下來與國衛院具體合作計畫還無法透露，屆時雙方的公私夥伴關係（Public-Private-Partnership，簡稱PPP）模式，會有何種模式的服務，今年8月會讓大家知道。未來若有明確商業模式，將有機會複製到海外。

國衛院群體健康科學研究所長邱弘毅說，這場產官合作起源於3年前左右，是華碩、輝達（NVIDIA）主動找來，建立國家平台整合全台灣各醫院資源共享，透過算力是處理器CPU千倍的超級電腦，達到隨時掌握數據資料最即時變化，用藥、衛教更客製化，讓精準健康成為健康台灣基石。

邱弘毅表示，對高齡化台灣而言，運用精準醫療預防疾病增進健康，對民眾是非常重要的議題，藉助真實世界數據持續累積，及醫療資訊科技大量運算與分析，建立各種健康或疾病關聯模型與趨勢，加速未來藥物開發和核准流程，讓每個人可得到更精確、個人化治療建議。

癌症 醫療資訊 高齡化

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