交通部建道安資訊平台 路權團體質疑：不知作用為何

交通部今於行政院會報告「道安總動員」具體作為，規劃未來每月召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，並以周為單位建立平台增加道安資訊公布頻率。行人、計程車等路權團體今則質疑，若跨部會的任務沒有串起來，恐只是徒具形式，也不知道建立平台作用為何？

行人零死亡推動聯盟指出，對於今日行政院會中，交通部及內政部共同推動的行人安全改善規劃方案政策具體措施表達支持，但交通死亡人數年降5%的目標，已經2年都沒有達成的情況，恐還有3項重點需要注意。

行人零死亡推動聯盟表示，首先「回訓制度的建立」，我國駕照幾乎是考照完成就使用終生，如沒有法規資訊的更新，就會如同上任內閣所遇到的情形，法規的改變使得民間措手不及，進而引發大規模抗議及民間對立。再來，「交通執法的改革」，需具體評估與規劃執法人力需求以及增加基層警察的政策參與，以改善執法量能不足的問題。

另外，行人零死亡推動聯盟也說，過去台灣防疫時期的「記者會」不只是報數字，而是有跨部會的協調能力，雖然樂見每周公布道安現況，但若跨部會的任務沒有串起來，交通安全基本法的「行政院層級」沒有落實，擔憂只是徒具形式。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾則批評，交通部長上任1個月完全搞不清楚狀況，大家都很清楚，行人跟車輛過去在同個路口常因為交通號誌，造成搶道及搶時，沒想到現在交通部還要建立平台讓民眾提供意見，不知道作用為何？恐只是淪為形式的作法。