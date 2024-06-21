快訊

85歲母親獨居高級公寓 堅持不讓女兒進屋探望…她強行闖入見驚人慘狀

曾嘆人生好難…么兒持槍揍人搶劫遭起訴 羅時豐回應了

綠能簡單達成？童子賢挺核能籲政府不該誤導大眾 提家鄉花蓮「1事」超氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通部建道安資訊平台 路權團體質疑：不知作用為何

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部今於行政院會報告「道安總動員」具體作為，規劃未來每月召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，並以周為單位建立平台增加道安資訊公布頻率。本報資料照
交通部今於行政院會報告「道安總動員」具體作為，規劃未來每月召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，並以周為單位建立平台增加道安資訊公布頻率。本報資料照

交通部今於行政院會報告「道安總動員」具體作為，規劃未來每月召開道安記者會，公布中央及各縣市各項道安數據指標與道路改善施工進度，並以周為單位建立平台增加道安資訊公布頻率。行人、計程車等路權團體今則質疑，若跨部會的任務沒有串起來，恐只是徒具形式，也不知道建立平台作用為何？

行人零死亡推動聯盟指出，對於今日行政院會中，交通部及內政部共同推動的行人安全改善規劃方案政策具體措施表達支持，但交通死亡人數年降5%的目標，已經2年都沒有達成的情況，恐還有3項重點需要注意。

行人零死亡推動聯盟表示，首先「回訓制度的建立」，我國駕照幾乎是考照完成就使用終生，如沒有法規資訊的更新，就會如同上任內閣所遇到的情形，法規的改變使得民間措手不及，進而引發大規模抗議及民間對立。再來，「交通執法的改革」，需具體評估與規劃執法人力需求以及增加基層警察的政策參與，以改善執法量能不足的問題。

另外，行人零死亡推動聯盟也說，過去台灣防疫時期的「記者會」不只是報數字，而是有跨部會的協調能力，雖然樂見每周公布道安現況，但若跨部會的任務沒有串起來，交通安全基本法的「行政院層級」沒有落實，擔憂只是徒具形式。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾則批評，交通部長上任1個月完全搞不清楚狀況，大家都很清楚，行人跟車輛過去在同個路口常因為交通號誌，造成搶道及搶時，沒想到現在交通部還要建立平台讓民眾提供意見，不知道作用為何？恐只是淪為形式的作法。

交通部長 行人 行政院

相關新聞

大雨狂炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班延誤

午後對流發展旺盛，台北地區豪大雨影響，民航局指出，今天下午2點56分起，松山機場暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，預計...

哪間買的？高虹安捧「大碗芒果冰」網友喊怪 竹市府揭是AI製圖技術

新竹市長高虹安今天在臉書Po文手捧芒果冰的照片，提醒民眾今天是夏至要記得補充水分，但卻被眼尖網友發現圖片「怪怪的」，竟然...

南勢溪山區暴雨「國家級警報響」 大雷雨狂轟新北市

中央氣象署發布災害性天氣通報，新北市大雷雨，持續時間至下午3時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流...

「睪丸腫如芒果大」竟是癌 男大生為保命只好切了

台中一名20歲的男大生，去年中發現右側睪丸比左側大，因不痛不癢不以為意，直到腫到直徑9公分，如一顆芒果般大，連穿垮褲都藏...

又是蘇花！台鐵自強號花蓮仁水隧道撞落石 有乘客受傷

有民眾表示，今天搭乘台鐵一輛299列次新自強號花蓮往台北班次，稍早於仁水隧道疑似壓到落石，造成車輛停電，據了解，車廂內有...

進口俄煤年增31％ 環團：台灣每人花4700元買俄媒

環境權保障基金會、國際特赦組織台灣分會、歐洲價值安全政策中心、台灣跨國企業監察等團體今舉行記者會指出，自俄羅斯全面入侵烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。