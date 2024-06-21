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暑假親子去哪玩 社教文化機構辦5400場次活動

中央社／ 台北21日電

中小學暑假即將到來，家長苦惱孩子無處可去，國立社教機構和文化機構今年持續推動「MUSE大玩家」，共有5400個場次活動可參加，還可透過電子集章3點換獎品。

教育部今天舉辦「MUSE大玩家-環遊知識島」啟動記者會，次長林騰蛟表示，暑假是自主學習最好的時機，社教和文化館所提供許多有趣的活動，讓學生可以暫時放下課業壓力，在參觀與體驗中發掘學習的樂趣。

國立故宮博物院主任秘書徐孝德表示，每年暑假，都有許多家長苦惱要帶小孩去哪玩，其實只要照著「MUSE大玩家」的指引，就能輕鬆全台拋拋走（台語，指四處跑，常被寫成趴趴走）。

徐孝德提到，故宮推出的活動都很好玩，每每有小朋友玩到在走廊哭鬧不想回家。今年故宮推出的夜宿活動，一公開報名也是馬上「秒殺」，後續還有主題套裝行程、夏令營等活動，有興趣的家長可以密切關注。

國立台灣科學教育館則有「末日學校」特展，透過科幻、科學、藝術互動體驗，探索開放而多元的方法論和價值觀。

國立公共資訊圖書館舉辦「閱境江湖」實境解謎，讓親子在實體道具、圖書館服務措施中增長知識。

相關資訊可參考「MUSE大玩家」網站。

國立故宮博物院 圖書館 親子

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