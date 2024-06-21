台灣設計研究院改造鶯歌陶博館大廳入口服務區

新北市立鶯歌陶瓷博物館今天說，為優化館內空間，台灣設計研究院攜手陶博館改造大廳入口服務區及文化商店，即日起文化商店推出「ReOpen」主題展售，30日前消費滿額送限量禮。

陶博館發布新聞稿表示，台灣設計研究院導入城市美學專案，結合陶博館需求，委託共序工事設計空間、形容事務所設計視覺品牌標示及商品陳列，並以博物館美學為基礎，改造博物館大廳入口服務區、文化商店，提供參觀民眾新視角。

陶博館指出，設研院城市美學計畫首波導入陶博館入口服務空間再設計，步入文化商店能感受通透明亮，搭配陶土原色調貫穿整體空間，漸進式加深的色澤，表現陶土隨著窯燒溫度豐富的多層次意象，各式形態不同的展櫃，簡約曲線帶出自然流動的優雅感受。

陶博館表示，未來將規劃智慧型驗票系統，減少觀眾排隊時間，並規劃讓民眾免購票就能進文化商店，感受歷經創作者時間淬煉的技藝和豐沛創意的陶藝商品。

陶博館表示，6月30日前，至文化商店消費滿新台幣200元，送彩雲呈祥多彩取色鉛筆1支。滿1000元，送陶博館特色吸水杯墊1個。滿3000元，送典藏瓷盤小花紋樣野餐墊1個。