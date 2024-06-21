政院修法活化台鐵土地資產 近1700億元債務可望解套

台鐵今年元旦公司化後，既有1699.11億元短期債務由交通部鐵道局成立台鐵償債基金承接，行政院院會今通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」第10條、第23條修正草案，讓國有土地在列為古蹟之後，能夠依照文化資產保存法進行容積移轉，活化土地資產。根據鐵道局先前預估，可望透過上千筆土地、建物開發還清債務。

台鐵今年轉型為國營公司後，不受國產法限制可加速資產活化，可望償還過去累積龐大債務。鐵道局先前預估，今年完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修法後，台鐵償債基金將辦理台北機廠、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線）三處1129筆土地、136筆建物接管事宜，希望30年還清債務，每年利息約28億元，由政府編列預算。

鐵道局舉例，台北機廠面積49749.63坪，容積率300%，規劃2043年至2052年分年標售，每坪單價約55萬1285元，預計可償還822.79億元；台北車站附近的E1E2，低度開發區特定專用區面積3468.42坪，容積率560%，規劃2043年至2052年分年標售，可收益133.2億元。高度開發區的特定專用區面積4865.92坪，容積率560%，預計先出租16年，最後5年進行標售作業，預計可收益554.45億元。

交通部表示，「台鐵局撥入資產及債務管理基金」承接原台鐵局的短期債務及適足資產，期透過該等資產開發、處分及收益，並以多元方式循序創造現金流收入，確保基金財務自償性；另考量該基金經管資產多為古蹟或歷史建築，為兼顧文化保存，並使資產得有效創造收益償還債務，擬具「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修正草案。

交通部指出，此次草案修正重點包括增訂基金經管資產不受國有財產法第28條限制；增訂基金經管資產指定為古蹟或登錄為歷史建築者，其定著土地原依法可建築的基準容積受到限制部分，得依文化資產保存法第41條規定辦理容積移轉；明定修正條文自公布日施行。

交通部強調，「台鐵局撥入資產及債務管理基金」所承接短期債務，政府機關仍需負擔衍生利息，由於急需透過基金資產開發、處分及收益，加速償還債務以降低負擔總費用，此次修法有其急迫性，將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期早日完成修法程序。