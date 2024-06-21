3大礦災40週年 監委關注倖存礦工權益申請調查

監委葉大華今天說，政府對於民國73年間連續發生海山、瑞芳、海一等3起重大傷亡礦災，至今倖存礦工的居住及醫療權益、保險補償、善款運用等，有無善盡照護及協助職責，已申請自動調查。

監察委員葉大華、賴鼎銘透過新聞稿表示，73年間在台北縣（已改制為新北市）土城海山、瑞芳煤山及三峽海一等3個礦區接連發生災變，造成269人死亡，當時各界捐助善款逾新台幣5億餘元。

監委說，礦災發生後，政府在79年間以「公營事業民營化」名義，將日治時期接收的礦區土地所有權移轉予特定所有人私有，導致長期居住在工寮的礦工，落入被迫拆遷無家可居的窘境。

監委指出，今年適逢3大礦災40週年，倖存礦工家屬日前陳訴，要求經濟部應主動公開礦災發生原因、新北市政府應公開所餘善款後續運用情形，衛福部及勞動部等機關對於倖存礦工及遺族家屬，應以專案提供塵肺病醫療照護、職災補償機制及生活必要支持等各項措施，了解礦工遭迫遷情形。

監委表示，監察院曾就海山、煤山、海一礦區發生災變及外界捐款帳目不清等疑義，分別立案調查，並促請主管機關注意改善。但今年適逢3大礦災40週年，鑑於礦工對提升國內經濟具有不可抹滅的歷史貢獻，政府機關對倖存礦工相關照護機制，更應慎重處理。

監委指出，將就經濟部有無主動公開災變發生原因、新北市政府在105年承接礦災捐款餘額1億99萬餘元，實際對礦工及家屬運用情形、衛福部等機關對礦災中患有塵肺病的礦工及退休礦工，相關職業災害認定、保險補償情形及醫療照護協處措施，以及倖存礦工指被迫拆遷致無家可居、礦區土地所有權移轉的適法性等疑義，深入瞭解釐清。