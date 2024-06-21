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洗刷行人地獄 全國將增175處科技執法 改善799處路口

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院會今天通過交通部與內政部共同推動的行人安全改善規劃畫方案，除優先改善危險路口外，今年底完成全國175處科技執法建置。記者林縉明／攝影
行政院會今天通過交通部與內政部共同推動的行人安全改善規劃畫方案，除優先改善危險路口外，今年底完成全國175處科技執法建置。記者林縉明／攝影

為洗刷行人地域惡名，行政院會今天通過交通部與內政部共同推動的行人安全改善規劃畫方案。交通部長李孟諺表示，中央將補助地方改善799處路口，力拚縮短施工期程，目標3個月內、9月底前完成400處，校園周邊改善預計完成200校，年底全數完成。另外，原訂明年元旦起施行的行人交通安全設施條例子法，將提前至今年10月1日實施，以落實母法規定。

為營造行人安全環境，內政部、交通部將與地方政府共同合作，加速完成行人交通安全設施，並優先改善路口工程，其中中央補助地方799處路口，力拚縮短施工期程，目標9月底前完成400處，今年底全數完成。

校園周邊改善預計完成200校。為提升省道路口安全，交通部公路局轄管省道路口，加速於9月底前完成500處、12月底前累計完成2000處路口改善；另外，內政部將在今年底完成175處科技執法建置。

內政部長劉世芳表示，「行人交通安全設施條例」施行細則，預計提前至10月1日公布施行。另外，交通部積極加速研擬「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」及「整體道路規劃指引」等相關規範，提供地方政府在劃(施)設道路標誌標線號誌或進行道路設計時，有更明確的依循，有助營造更安全的道路環境。

交通部長李孟諺說，交通部建置「道安總動員」平台，強化民眾與政府雙向溝通及管考機制，除定期公布縣市及重要項目交通事故統計外，也提供民眾通報路口改善建議，督促各道路主管機關積極主動回應民眾建議，將民眾建議視為推動的助力，藉由中央、地方及民眾總動員，讓道安改善成為全民運動，作為「行動創新AI內閣」的實踐力量。

交通部後續亦將定期召開道安記者會，每周公布24小時死亡人數統計，每月公布30日死亡人數統計，呈現縣市道安執行績效。

交通部長 李孟諺 行人

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