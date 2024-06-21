響應全球淨零碳排目標！統一超商領先同業逾1,500家門市「凌晨限時關閉招牌燈」

統一超商率先承諾2050年淨零碳排目標，更積極回應金管會「上市櫃公司永續發展路徑」，展開「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」等多元永續行動方案。6月21日迎來夏至，邁入炎熱夏季，更是全年用電高峰，統一超商發揮通路影響力，即日起領先同業推動7-ELEVEN門市招牌燈將於凌晨3～6點限時關燈政策，第一波預計陸續有1,500家門市加入，從營運出發攜手減碳，預估一年將節省逾96萬度電、減少約474,981公斤公斤的碳排量，相當於3,166棵樹木一年的固碳量。

據台灣電力公司資料顯示，2023年全台6月至9月的平均民生用電量較其他月份多出20%，統一超商與長期倡議夥伴荒野保護協會，呼籲大家重視氣候變遷，於夏至當天關閉不必要的電源，培養節能意識有效節約用電。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台長期支持荒野保護協會推動環境教育，荒野保護協會於6月21日夏至當天下午4點至晚上9點在台北市大安森林公園舉辦「夏至關燈」市集，設計多項不插電的體驗活動，亦偕同臺北市政府關閉公園內不影響安全的路燈，晚上7點半活動現場將會關燈一小時，僅保留野餐區LED蠟燭與市集攤位的部分照明，邀大家體驗夏日省電的美好。

統一超商與消費者日常緊密連結，近年從門市設備到商品服務均扣連「地球永續、你我日常」的永續理念，已連續3年參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」，今年更成為在地零售業首度取得地球一小時國際團隊的官方授權台灣主辦方之一，號召在地7-ELEVEN門市、關係企業、供應商夥伴、公益團體和政府機關等逾440個企業品牌，於「世界關燈日」當天關燈一小時，共超過1萬個據點一起關燈響應，為在地零售業最大規模的節能環保行動，刷新節電紀錄。