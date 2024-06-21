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讓生命價值無限延伸 義守大學醫學院感念3名大體老師

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
來自貝里斯後醫學系大二的祖丹尼致詞感謝大體老師所奉獻的無私教導，為醫學生未來的從醫之路貢獻所學。圖／義守大學提供
來自貝里斯後醫學系大二的祖丹尼致詞感謝大體老師所奉獻的無私教導，為醫學生未來的從醫之路貢獻所學。圖／義守大學提供

義守大學醫學系、學士後醫學系、學士後中醫學系近百位師生與3位大體老師家屬今日舉辦大體老師入殮、火化感恩追思禮，感謝大體老師無私奉獻和對學校的信任，讓醫學教育延續，據統計每位醫學生畢業後從醫至少可以照顧50萬名病患，副校長沈季燕表示「這也是大體老師生命價值無限延伸的偉大」。

人體解剖學是義守大學醫學系、學士後醫學系、學士後中醫學系的必修課程，學生從大體老師身上學習真實的人體結構，更感受到生命價值的意義並學會感恩；沈季燕細數3位大體老師生前點滴，感謝家屬的諒解與成全，期許醫學生們好好將這份大愛的力量化為專業實力，在未來的從醫之路貢獻所學。

3名大體老師分別是擔任計程車司機的林源旺，他本身還是名義交，20幾年前被診斷罹患末期鼻咽癌，接受治療後戰勝癌症，當時就埋下捐贈大體的種子；大體老師郭森永因肺炎引發敗血性休克，在生命盡頭選擇將身軀奉獻醫學；運輸公司老闆的胡先綱在對抗病魔時，簽署大體捐贈同意書，將大愛留在人世。

來自貝里斯後醫學系大二的祖丹尼說，大體老師所奉獻的無私教導，是醫學生的燈塔，指引他們度過不確定和困難。後中醫系大一生袁立珩說，他看到生命的終點凝聚了愛與奉獻，感謝大體老師們的付出，身為醫學生的他點滴於心，並承諾不負老師及家屬們的期望，以認真專業的態度學習。

在追思禮上播放學生特別為3位大體老師製作的生前介紹影片，動容的故事都讓在場所有人頻頻拭淚，場面溫馨隆重。圖／義守大學提供
在追思禮上播放學生特別為3位大體老師製作的生前介紹影片，動容的故事都讓在場所有人頻頻拭淚，場面溫馨隆重。圖／義守大學提供

義守大學 醫學

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