讓生命價值無限延伸 義守大學醫學院感念3名大體老師
義守大學醫學系、學士後醫學系、學士後中醫學系近百位師生與3位大體老師家屬今日舉辦大體老師入殮、火化感恩追思禮，感謝大體老師無私奉獻和對學校的信任，讓醫學教育延續，據統計每位醫學生畢業後從醫至少可以照顧50萬名病患，副校長沈季燕表示「這也是大體老師生命價值無限延伸的偉大」。
人體解剖學是義守大學醫學系、學士後醫學系、學士後中醫學系的必修課程，學生從大體老師身上學習真實的人體結構，更感受到生命價值的意義並學會感恩；沈季燕細數3位大體老師生前點滴，感謝家屬的諒解與成全，期許醫學生們好好將這份大愛的力量化為專業實力，在未來的從醫之路貢獻所學。
3名大體老師分別是擔任計程車司機的林源旺，他本身還是名義交，20幾年前被診斷罹患末期鼻咽癌，接受治療後戰勝癌症，當時就埋下捐贈大體的種子；大體老師郭森永因肺炎引發敗血性休克，在生命盡頭選擇將身軀奉獻醫學；運輸公司老闆的胡先綱在對抗病魔時，簽署大體捐贈同意書，將大愛留在人世。
來自貝里斯後醫學系大二的祖丹尼說，大體老師所奉獻的無私教導，是醫學生的燈塔，指引他們度過不確定和困難。後中醫系大一生袁立珩說，他看到生命的終點凝聚了愛與奉獻，感謝大體老師們的付出，身為醫學生的他點滴於心，並承諾不負老師及家屬們的期望，以認真專業的態度學習。
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