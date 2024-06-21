共同改善用路環境 卓揆：道安總動員、全國通力合作

行政院長卓榮泰21日於行政院會聽取交通部「道安總動員」報告後表示，打造以人為本的交通環境，是行動創新內閣提出的「五打七安」重點政策之一，請交通部、內政部與地方政府通力合作，於今年底全數完成中央補助地方的799處亟待改善路口工程，並加速研訂相關法令規範，讓地方政府有所依循，儘早展開道安改善工作。

此外，交通部建置的「道安總動員」平臺將於6月24日正式上線，請交通部妥善做好上線準備及後續維護管理，並滾動檢討，持續加強民眾與政府雙向溝通及管考機制，透過公私協力，共同改善用路環境。

卓榮泰指出，打造以人為本的交通環境，擺脫「行人地獄」是賴清德總統揭櫫的施政理念之一，也是行動創新內閣提出的「五打七安」重點政策之一，請交通部及相關部會全力以赴，務必確實落實各項行人安全改善規劃，以具體行動回應國人重視交通安全的期待。

卓榮泰進一步表示，為營造更安全的道路環境，短期內政府將優先進行危險路口的改善，請交通部、內政部與地方政府通力合作，加速完成中央補助地方的799處亟待改善路口工程，於三個月內完成400處、2024年底全數完成，並改善校園周邊200校。針對交通部公路局盤點省道路口部分，院長也請該局加速完成改善，於三個月內完成500處、六個月內累計完成2,000處，並請內政部完成科技執法175處建置。

此外，卓榮泰責成交通部偕同內政部加速研訂相關法令規範，讓地方政府有所依循，儘早展開道路改善工作。院長表示，內政部已規劃於9月中旬完成「行人交通安全設施條例」施行細則頒訂，請該部積極辦理，務必讓該條例與細則同步於今年10月1日正式實施。另外，交通部刻正研擬的「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」及「整體道路規劃指引」等措施，也請加速完成，並與地方政府事先做好協調工作。