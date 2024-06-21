打造青銀跨世代共融！統一超商多元招募共創良善就業環境　儲備幹部年薪挑戰百萬元

統一超商架構青銀跨世代創新招募管道，針對年輕族群及樂齡夥伴各有不同的培育活化方向，並進一步串聯內部人力互助平台，以「留心留才」、「適度分工」、「友善就業」、「創新思維」四大方針，持續打造良善就業環境、推動企業永續發展。同時為提供員工具市場競爭力的薪酬福利，統一超商每年都會調整新進人員起薪，其中儲備幹部在培訓期的年薪如學士68萬元起、碩士78萬元起，後續依績效調薪加上相關福利搭配，年薪更能挑戰百萬元，擁有無限發展潛力。

有鑑於人口老化加速影響，統一超商自2018年起即跨部門積極整合成立樂齡計畫專案，並從「省力化」、「適齡性」、「工作站」三大方向著手，例如將門市裝在乳品箱的進貨商品重量減半、提供放大鏡及櫃台內的減壓墊，與勞發署合作透過職務再設計提供適合中高齡夥伴的「樂齡學習計劃表」，更積極推動工作站營運模式，藉由每日例行性的適度分工，創造適合中高齡夥伴的工作環境。

目前統一超商聘用中高齡占比已高達將近30%，等於7-ELEVEN門市每4位夥伴就有一位為中高齡，占比為超商通路最高。像是在屏東好棒門市工作的胡昭亮，經過重複學習與不斷請教同仁，逐漸跟上超商工作節奏，在櫃檯展現對顧客熱情活力一面，並運用自身人脈為門市創業績、穩固門市商圈熟客經營。另統一超商今年更創超商通路之先首推「中高齡行前訓專班」，將透過各地區就服中心與銀髮中心媒合，廣邀對超商工作有興趣樂齡族群上課，提升中高齡從業者的優勢價值。

針對少子化影響部分，統一超商自2020年起主動出擊，陸續深入校園投入「儲幹先修班」機制，透過實務課程、舉辦商業競賽及推動永續教育等三大面向，活化青年招募管道，讓學生在校時期即能多元接觸智慧零售實務與永續議題，與求職市場接軌，不僅提升學生專業度，更成功延伸品牌的共識與共鳴，鼓勵學生於學習後至統一超商門市實習，落實「畢業即就業」精神。

除此之外，統一超商也不斷強化產學合作的深度與廣度，如今年5月舉辦的商業競賽更跨足其他關係企業，包含foodomo、統一資訊、統一速達、捷盟行銷等，讓學子在永續發展、人工智慧、電子商務、宅配服務及智慧物流等領域提出創新方案，成功激發了超過500位大學生的創新思維，獲獎的學生更有機會直接錄取統一超商儲備幹部／儲備人才培育計畫，或是推薦給關係企業優先錄用。