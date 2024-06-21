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副總統接見傑出建築師得獎人 盼新建物納傳統元素

中央社／ 台北21日電

副總統蕭美琴今天接見第18屆中華民國傑出建築師獎得獎人，感謝建築師郭俊沛對保存傳統建築文化資產的用心，並期盼未來建築師們在思考新建物時，能納入傳統元素，保留珍貴歷史。

副總統蕭美琴上午接見「第18屆中華民國傑出建築師獎得獎人」致詞時表示，恭喜郭俊沛得獎，希望他能領導台灣建築產業，透過專業技術找尋新契機。

副總統說，台灣有許多優秀的建築師，能獲得該榮耀，真的很不簡單。這些年來，台灣的建築工法與時俱進，除了兼顧安全與美觀，更要符合現代人所期待的低碳及綠色建築指標。

副總統肯定郭俊沛對保存傳統建築文化資產的用心，她說，她在花蓮服務期間，發現花蓮有許多珍貴的歷史建物，但有些傳統日式建築的保存及工法現在已經很難找到。

蕭副總統希望未來建築師們在思考新建物時，能納入傳統元素，以保留珍貴的歷史發展；同時，也能因應時代需求與時俱進，豐富台灣的建築文化資產，保留多元的時代樣貌與特色。

建築師 文化資產 蕭美琴

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