普拿疼將漲價藥師曝影響程度 民眾：傾向先看醫生

繼缺藥風波後，近期傳出成藥、指示用藥漲價，止痛藥「普拿疼」將調漲7%至8%，近日開始控貨。實際走訪藥局，架上都還有普拿疼販售，目前尚未有斷貨狀況，有民眾表示，台北市醫療產業發達，大多民眾不舒服還是會選擇看醫師，不太會直接去買成藥。也有藥師表示，成藥需求量沒那麼高，各藥局應還有庫存，也不會讓民眾囤藥。

記者實際走訪連鎖地方藥局，各藥局架上仍有普拿疼販售，並未因漲價而產生斷貨狀況，有藥師表示，疫情時因民眾有需求，普拿疼銷量很好，確實會出現賣完貨還沒進的狀況，不過趨緩後，民眾需求量也降低，「一天都不一定能賣到一盒。」

台北市藥師公會前理事長張文靜表示，成藥調漲後，因中盤商、藥局應還有一些舊有進價庫存，反映到第一線民眾價格上應還要一陣子；會不會宣布調漲後造成民眾瘋搶缺貨，張認為，影響不大，且藥物有有效期限，藥局也不鼓勵民眾囤積。

李姓民眾表示，當然是不樂見漲價，但北市醫療產業發達，大多數民眾若身體不舒服還是會到診所或醫院就醫，依醫生處方籤用藥，家中買普拿疼只是備用，在出國旅遊或半夜不舒服才會吃，漲價後可能會更傾向看醫生領藥，也較有保障。