普拿疼將漲價！民眾怨變相宰割 公會：有其他選擇

繼缺藥風波後，近期傳出成藥、指示用藥漲價，民眾常用的「普拿疼」藥物調漲，並遇缺不補暫停出貨。民眾抱怨，有些人會藥物過敏，普拿疼又要漲價，等於變相宰割只能吃特定過敏藥的人。公會認為，民眾可挑選其他藥廠出品的相同藥物，價格也便宜。

民眾陳小姐抱怨，現在萬物皆漲，連普拿疼也要跟著漲，有些人對其他止痛藥成分過敏，吃普拿疼比較保險，有些人也會有品牌依賴性，藥廠根本變相宰割，只能吃固定止痛藥的民眾。另一位黃先生認為，可以買同樣成分的藥，價格便宜一半，備而不用。

新北市藥師公會理事長許有杉表示，藥品價格調整對藥局不會影響太大，以過往經驗來看，廣告藥品約每隔2、3年就調漲一次，跟其他物品漲價價格會有感比較多，但以同樣成分來說，消費者還是有其他選擇，以永信藥廠為例，20顆115元左右，建議民眾不要有品牌迷思。