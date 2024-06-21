山櫻花怕炎熱 林業署建議種在海拔500公尺以上

民眾不了解櫻花類植物特性，將山櫻花大量種在過於炎熱的平地都市環境，存活率不佳，開花也不茂盛。南投林業分署指出，中部種植山櫻花建議在海拔500公尺以上環境。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，配合林業署推廣原生植物政策，培育多種適合中部地區生長的原生樹種苗木，其中深受民眾喜愛屬櫻花類，包含洽詢度很高的山櫻花，及霧社山櫻花、刺葉桂櫻、黃土樹，但過去不少政府單位、民眾因不了解櫻花類植物生理特性，例如將山櫻花種在過於炎熱的平地都市環境，不僅存活率不佳，就算開花也是稀稀落落。

南投分署介紹表示，山櫻花廣植台灣中低海拔地區，是著名觀賞花木，但平地較炎熱，建議種在一定海拔山地，中部以500公尺以上為宜，避免生長不佳；霧社山櫻花是台灣特有種，最早在霧社山區、原生分布海拔1000至2100公尺處發現而得名，目前野外原生族群稀少。

南投分署表示，刺葉桂櫻是稀有原生種，本種母樹稀少難尋，國內仍缺乏繁殖物候（開花、結實期）長期觀察研究，目前種源由北部其他原生地採集；黃土樹別名大葉桂櫻，散生台灣中部以北約海拔200至1500公尺山區闊葉林，本身具良好生態功能、蘊含高度推廣潛力。

南投林業分署表示，若能掌握櫻花類原生樹種特性，並把握適地適種原則，將樹種在合適環境，栽種櫻花將不再是賭注。另外，刺葉桂櫻、黃土樹目前可在台灣原生樹木種苗網購買，需符合種苗、園藝、造林相關業者身分條件，目前數量充裕。