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2期水稻收入保險投保截至8月底 農業部籲農民把握

中央社／ 台北21日電

農業部今天表示，113年2期作水稻收入保險投保期限至8月31日止，保障範圍涵蓋天災、疫病及蟲害，全面納保「基本型」雖無須繳納保費，但沒完成投保程序，無法獲得理賠，提醒農民投保。

農業部農業金融署發布新聞指出，水稻收入保險自111年起開辦，可穩定農民收入，開辦以來，截至113年1期作約有72.8萬名農民投保57.2萬公頃，因111年1期作稻熱病嚴重、112年2期作小犬等颱風侵襲，累積至112年2期作，已7.9萬名農民獲得理賠約新台幣14億元，可幫助農民有效分散種稻風險，呼籲農民向當地農會洽詢，把握期限投保。

農金署特別提醒農民，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」保險為全面納保項目，農民無須繳納保險費，由農業部全額補助，理賠基準為各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃即可獲理賠新台幣1.8萬元；但是農民若沒有完成投保程序，將無法獲得保險理賠，請農民務必要完成投保程序。

另外，農金署補充，「加強型」保險提供沒有申報公糧的農民自由選擇加保，區分為一般加強型及優質加強型，2者保費相同，優質加強型僅限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作 」驗證的農民可加保，能獲得較高的理賠金額，引導生產高品質稻米

以上保費部分，農金署說，農業部補助1/2保險費，部分縣市政府加碼補助，農民最低只要繳交1成保險費。

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