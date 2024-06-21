普拿疼漲價、慢箋藥缺藥 藥師：建議改用學名藥

繼缺藥風波後，近期傳出成藥、指示用藥漲價，民眾常用的「普拿疼」藥物調漲，並遇缺不補暫停出貨。開業藥師指出，民眾對大廠藥品忠誠度高，缺藥與漲價是衛教機會，可藉機鼓勵民眾轉為使用同成分學名藥；有用藥廠牌偏好的民眾，只能花時間等待，尤其慢性處方箋民眾，若有指定廠牌，恐需花費時間回醫院領藥，難在社區藥局取得。

開業藥師易麗珍表示，近期漲價、缺藥的藥品除民眾感冒頭痛常用的普拿疼，愛特淚人工淚液等眼藥水不僅一瓶難求，價格也從退出健保前的75元，漲價至現在130元；不少民眾對有打廣告的大廠藥品忠誠度高，有病人甚至在藥局指定要使用紅色包裝的「加強錠」，若不轉為嘗試其他品牌，勢必要損失荷包。

易麗珍說，類似的大廠藥品價格較硬，議價彈性小，對藥局來說進貨價即是售價，原則上不會影響進貨成本，但民眾付出的金額就會升高；若是要小品牌同成分學名藥，售價較低，對藥局來說也較有談價空間，因此利潤較高，反而是銷售重點。

「這是良好的衛教機會。」易麗珍表示，面對民眾領不到藥，或藥價調升詢問藥師時，藥師可藉此告訴民眾有其他知名度較低的學名藥品項，鼓勵民眾嘗試使用，調整用藥習慣。

除指示用藥外，部分慢箋藥物也出現缺藥情況，如糖尿病用藥「愛妥蜜」、白內障用藥「柯寧優尼」等，社區藥局永遠都處於「排單狀態」進不了貨。易麗珍表示，藥廠與醫院簽有合約，會優先供貨給醫院，社區院所則較慢取得藥物，只能請領去第二、第三個月慢箋的民眾，若不希望使用學名藥，只能回醫院領藥，對民眾而言增加不便。