快訊

學者以傅培梅生平探究台灣近代史 用中國菜有何涵義？

獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

51票贊成62票反對！ 藍白聯手否決國會改革法案覆議案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普拿疼漲價、慢箋藥缺藥 藥師：建議改用學名藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
繼缺藥風波後，近期傳出成藥、指示用藥漲價，民眾常用的「普拿疼」藥物調漲，並遇缺不補暫停出貨。藥局示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
繼缺藥風波後，近期傳出成藥、指示用藥漲價，民眾常用的「普拿疼」藥物調漲，並遇缺不補暫停出貨。藥局示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

繼缺藥風波後，近期傳出成藥、指示用藥漲價，民眾常用的「普拿疼」藥物調漲，並遇缺不補暫停出貨。開業藥師指出，民眾對大廠藥品忠誠度高，缺藥與漲價是衛教機會，可藉機鼓勵民眾轉為使用同成分學名藥；有用藥廠牌偏好的民眾，只能花時間等待，尤其慢性處方箋民眾，若有指定廠牌，恐需花費時間回醫院領藥，難在社區藥局取得。

開業藥師易麗珍表示，近期漲價、缺藥的藥品除民眾感冒頭痛常用的普拿疼，愛特淚人工淚液等眼藥水不僅一瓶難求，價格也從退出健保前的75元，漲價至現在130元；不少民眾對有打廣告的大廠藥品忠誠度高，有病人甚至在藥局指定要使用紅色包裝的「加強錠」，若不轉為嘗試其他品牌，勢必要損失荷包。

易麗珍說，類似的大廠藥品價格較硬，議價彈性小，對藥局來說進貨價即是售價，原則上不會影響進貨成本，但民眾付出的金額就會升高；若是要小品牌同成分學名藥，售價較低，對藥局來說也較有談價空間，因此利潤較高，反而是銷售重點。

「這是良好的衛教機會。」易麗珍表示，面對民眾領不到藥，或藥價調升詢問藥師時，藥師可藉此告訴民眾有其他知名度較低的學名藥品項，鼓勵民眾嘗試使用，調整用藥習慣。

除指示用藥外，部分慢箋藥物也出現缺藥情況，如糖尿病用藥「愛妥蜜」、白內障用藥「柯寧優尼」等，社區藥局永遠都處於「排單狀態」進不了貨。易麗珍表示，藥廠與醫院簽有合約，會優先供貨給醫院，社區院所則較慢取得藥物，只能請領去第二、第三個月慢箋的民眾，若不希望使用學名藥，只能回醫院領藥，對民眾而言增加不便。

健保 普拿疼 漲價 藥局

延伸閱讀

SEMICON 2024將於9月初開展 逾千家大廠參與盛事

電價、藥價調漲衝擊社區藥局 普拿疼開第一槍下月漲8%

經營成本增 藥師盼提高調劑費減損 健保署最新回應

進貨一堆放到快過期！為何藥局保險套經常滯銷 網揭原因：不是怕尷尬

相關新聞

電價、藥價調漲衝擊社區藥局 普拿疼開第一槍下月漲8%

萬物皆漲，最近成藥與指示用藥也將有一波調漲，民眾荷包恐又要縮水。中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，「普拿疼」已開出第...

經營成本增 藥師盼提高調劑費減損 健保署最新回應

衛福部健保署健保署4月公布藥價調整，砍藥價55.3億元，電價又自四月起調漲，藥局經營成本大增。中華民國基層藥師協會理事長...

市售4款手套檢出塑化劑 常用增罹乳癌機率 大品牌也中鏢

家用手套是常見清潔工具。行政院消費者保護處（消保處）今年2月底到3月初抽查市面上24款家用手套，有4款塑化劑含量超標，長...

未來1周典型夏季天氣2重點 今起3天熱爆、這兩天雨最大

今天是24節氣的夏至。中央氣象署預報員劉宇其表示，未來1周台灣屬於典型的夏季天氣型態，有兩個重點，第一是天氣悶熱，要注意...

中午12時25分花蓮縣近海規模4.6地震 最大震度3級

中央氣象署發布地震報告。今天中午12時25分，在花蓮縣政府南方55.4公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.6地震，地震...

普拿疼漲價、慢箋藥缺藥 藥師：建議改用學名藥

繼缺藥風波後，近期傳出成藥、指示用藥漲價，民眾常用的「普拿疼」藥物調漲，並遇缺不補暫停出貨。開業藥師指出，民眾對大廠藥品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。