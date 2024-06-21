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夏至飆高溫 中醫師：熱耗氣傷陰可午休以養肝陰

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
今天為夏至，為全年白天最長的日子。圖／中央氣象署提供
今天為夏至，為全年白天最長的日子。圖／中央氣象署提供

今天為夏至，為全年白天最長的日子。馬偕醫院中醫部主任陳光偉提醒，白天要避免長時間在外受到太陽直曬，飲食是可以食用瓜果類，另外因熱易耗氣傷陰，可以吃小米、蓮子、薏仁、綠豆汁或粥以健脾益氣。

夏至為全年白天最長的日子，並且天氣炎熱高溫，氣象署也發布高溫資訊，西半部最高溫可高達35至36度。陳光偉說，白天避免長時間受到太陽直曬，並且應該大量補充水分，約3000c.c。另外，因熱易耗氣傷陰，民眾可以午睡小片段以養肝陰。

食用方面，陳光偉建議，可以食用冬瓜、西瓜等瓜果類，或是吃小米、蓮子、薏仁、綠豆汁、粥等建脾益氣。此外，健脾益腎也可以選擇尾草雞，仙草雞，何首烏等食物，但應該避免膏脂厚味。民眾亦可去青草店買仙草、白茅根、魚腥草、菊花、桑葉等擇一適量煮成淡茶飲用，但體質虛寒者則不宜，可改以少量西洋參、黨參、紅棗，麥門冬、石斛等煮成茶水飲之以健脾益陰養氣。

根據衛福部統計今年6月已經有282人次熱傷害，包含中暑、熱暈厥、熱痙攣等。陳光偉說，民眾如果有肢倦、體熱、頭昏等症狀，可以刮痧、喝溫水以排汗去熱，但如果身體有任何問題仍應該看醫師就診。

中暑 夏至 馬偕醫院 高溫

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