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窗戶這樣開超NG！為何關了紗窗還有蟲入侵？ 一圖看「防蚊開窗撇步」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友分享，如何開窗才能防止蚊蟲藉著縫隙入侵室內。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友分享，如何開窗才能防止蚊蟲藉著縫隙入侵室內。情境示意圖。圖／Ingimage

每到夏季，除了高溫及午後陣雨令人煩悶以外，因氣候適宜而大量繁殖的蚊蟲更是讓人不堪其擾。近日有日本網友發文分享，室內若常被蚊蟲入侵，有可能是窗戶的開法不恰當，產生縫隙，使蚊蟲得以飛進屋內。原PO更附上了簡易圖表解釋開窗的正確方法，讓不少網友大讚「一直以來的困擾終於解決了」。

日本網友「nami」近日在社群平台X上分享，每到夏季，家中總會跑進一堆蚊蟲，而牠們入侵的途徑可能源自「玻璃窗紗窗的縫隙」。

原PO也在貼文中附上一張簡易的圖表說明正確的窗戶開法，他以由上往下的角度繪製窗戶的相對位置，黑色的是紗窗、藍色的則是玻璃窗。根據圖片所示，紗窗的位置不管在左邊或右邊都沒關係，只要中間的玻璃窗跟紗窗維持緊密貼合的狀態，就不會產生縫隙，蚊蟲也不會入侵室內。

若是需要開關窗戶，應該利用最外側的玻璃窗進行開關，不要調整夾在中間的玻璃窗位置。

一位日本網友分享，防止蚊蟲入侵室內的正確開窗方法。圖擷自X平台@NamiInvest
一位日本網友分享，防止蚊蟲入侵室內的正確開窗方法。圖擷自X平台@NamiInvest

對此，不少網友表示獲益良多，「我家窗戶的開法就是錯的！現在馬上關起來」、「我窗戶連續兩天都是半開狀態，難怪會有蟲」、「這常識現在還是有很多人不知道」、「建設公司也是這樣教的，從那之後我一律讓紗窗置於右側」。

也有網友提醒，圖中的第一種方法仍有可能使蚊蟲入侵，「那些蟲會躲在兩扇玻璃窗中間的縫隙！要關窗時牠們就會趁機飛進來」。

玻璃窗 紗窗 蚊子 蟲蟲

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