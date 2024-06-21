市售4款手套檢出塑化劑 常用增罹乳癌機率 大品牌也中鏢

家用手套是常見清潔工具。行政院消費者保護處（消保處）今年2月底到3月初抽查市面上24款家用手套，有4款塑化劑含量超標，長期接觸恐提高女性罹患乳癌機率，另有5款手套標示不清。消保處表示，已要求業者回收下架不合格產品，也將針對家用手套進行源頭管理。

消保處表示，家用橡膠及塑膠手套為消費者居家清潔常用商品，部分業者為使商品材質更柔軟，可能會添加塑化劑；或染色時加入重金屬，讓商品更鮮豔。為保障消費者安全及權益，針對市售「家庭用手套」，進行品質檢測，檢測項目包括溶出試驗、塑化劑含量測試；另針對樣品有無傷痕、氣泡、汙染等等，或經吹氣後局部膨脹等現象，進行外觀檢查及標示查核。

檢測結果發現，有4款手套塑化劑含量超標，分別是KIYODO 花袖水漾加長手套／ L 、DAISO 袖套手套／ L 、加絨磨砂款清潔手套／35 cm及廚房塑膠手套／L。

另外，有5款手套的標示不符規定，問題包括未標示製造日期（Premier 廚房清潔手套／L ）、無正體中文標示或無中文標示（加絨磨砂款清潔手套／35 cm、Seeders 日製印花風PVC 植絨家務手套／m及日本 PVC 家務清潔手套／ L）、未標示製造商或委製商名稱（廚房塑膠手套／ L）。

消保處表示，經濟部標準檢驗局已要求業者進行回收或下架，並限期改正標示不合規部分。行政院消費者保護會也已決議要求經濟部加強市售家庭用手套的源頭管理，並對網路平台及實體店面進行後市場稽查。此外，經濟部還將制定年度查核計畫，加強對生產製造商和消費者的教育宣導。

消保處表示，鉛等重金屬進入人體後，除可能造成急性鉛中毒外，亦可能蓄積在人體的某些器官中，造成慢性累積性中毒，危害人體健康；其次，鄰苯二甲酸酯類塑化劑屬環境荷爾蒙的一種，會干擾正常內分泌系統的平衡及功能，長期暴露於塑化劑下可能會引起男童雌性化、女童性早熟及增加女性罹患乳癌之機率等。