夏至熱爆！台灣變烤番薯 鄭明典1張圖：看見太平洋高壓

今天是24節氣的夏至，中央氣象署已發布高溫資訊。中央氣象署預報員劉宇其表示，太平洋高壓勢力範圍往西伸展到台灣附近，因此台灣天氣比較夏季的天氣型態。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，看見太平洋高壓。

鄭明典表示，太平洋高壓是很厚實的暖心高壓，夏季對流層內幾乎每個常用的分析層都可以看到它的蹤跡。太平洋高壓東西延伸很長，南北稍窄，西側又比東側窄。靠台灣這一側就是西側，高壓長軸中心線，簡稱為「高壓軸線」，通常是個弱風區，而且有下沉氣流的天氣穩定，在海面上就是俗稱的「馬緯度」。

他說，現在高壓軸線通過台灣南側，台灣也受高壓軸線穩定區的影響，所以天氣預報上都會提醒高溫炎熱。