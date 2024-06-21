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夏至熱爆！台灣變烤番薯 鄭明典1張圖：看見太平洋高壓
今天是24節氣的夏至，中央氣象署已發布高溫資訊。中央氣象署預報員劉宇其表示，太平洋高壓勢力範圍往西伸展到台灣附近，因此台灣天氣比較夏季的天氣型態。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，看見太平洋高壓。
鄭明典表示，太平洋高壓是很厚實的暖心高壓，夏季對流層內幾乎每個常用的分析層都可以看到它的蹤跡。太平洋高壓東西延伸很長，南北稍窄，西側又比東側窄。靠台灣這一側就是西側，高壓長軸中心線，簡稱為「高壓軸線」，通常是個弱風區，而且有下沉氣流的天氣穩定，在海面上就是俗稱的「馬緯度」。
他說，現在高壓軸線通過台灣南側，台灣也受高壓軸線穩定區的影響，所以天氣預報上都會提醒高溫炎熱。
天氣高溫炎熱，氣象署表示，今天中午前後彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、花蓮縣為黃色燈號。
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