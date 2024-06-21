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未來1周典型夏季天氣2重點 今起3天熱爆、這兩天雨最大

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天西半部地區高溫35至36度，東半部32至34度，澎湖33度、金門32度、馬祖30度高溫。包括中南部比較靠近內陸的地方、花東縱谷、大台北，高溫有機會來到36度以上，以中午前後發生機率較高。本報資料照片
今天西半部地區高溫35至36度，東半部32至34度，澎湖33度、金門32度、馬祖30度高溫。包括中南部比較靠近內陸的地方、花東縱谷、大台北，高溫有機會來到36度以上，以中午前後發生機率較高。本報資料照片

今天是24節氣的夏至。中央氣象署預報員劉宇其表示，未來1周台灣屬於典型的夏季天氣型態，有兩個重點，第一是天氣悶熱，要注意防曬、預防熱傷害，另一是午後雷陣雨還是比較明顯，下周一、周二尤其明顯，前往山區活動要留意下午的天氣變化。

天氣會隨著太平洋高壓的強度稍微改變。劉宇其表示，台灣東側為太平洋高壓勢力範圍，往西伸展到台灣附近，因此台灣天氣比較夏季的天氣型態。台灣西南邊、南海有低壓帶建立當中，發展過程會稍微影響太平洋高壓的強度；下周二西南側沿海可能有長浪。

劉宇其表示，台灣在太平洋高壓勢力的西側，整體來說偏南風，有一些水氣在台灣附近。迎風面的台東、恆春半島還是有一些少量降雨，中部、南部清晨到上午沿海地區還是有一些降雨。不過，比較明顯的雨勢會出現在中午過後，包括中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區，還是容易有午後雷雨發展起來，山區可能會有較大雨勢發生。

未來1周天氣變化，劉宇其表示，今天至周日主要還是在太平洋高壓勢力影響之下，水氣相對比較少。台灣的西南方、南海有低壓帶發展，下周一、周二會稍微增強，這兩天低壓帶發展過程當中，造成太平洋高壓勢力東退，因此這兩天台灣附近水氣比較多，午後雷陣雨比較明顯。預計下周三之後，低壓帶逐漸遠離之後、太平洋高壓西伸，天氣又會恢復比較穩定。

劉宇其表示，降雨趨勢分3個階段，今天到周日都是典型的夏季天氣型態，台東、恆春可能會有零星陣雨、雨勢不大，中南部沿海清晨到上午還是會有降雨狀況，大部分時間晴朗炎熱。中午過後，山區、大台北、中部地區、宜蘭、花蓮，可能會有些午後雷陣雨，不排除當中會有較大雨勢出現。

下周一、周二太平洋高壓勢力減弱，午後雷陣雨會更加明顯、廣泛，可能各地都有午後雷雨發展。劉宇其說，尤其中部以北、各地山區不排除大雨出現，要留意較大雨勢、雷擊、強陣風。下周三之後太平洋高壓勢力再度增強，還是典型的夏季天氣型態，不過，午後雷雨的狀況就會趨緩許多。

未來1周氣溫趨勢部分，劉宇其表示，各地溫度滿高的，今天針對彰化以南多個縣市發布高溫資訊。今天西半部地區高溫35至36度，東半部32至34度，澎湖33度、金門32度、馬祖30度高溫。包括中南部比較靠近內陸的地方、花東縱谷、大台北，高溫有機會來到36度以上，以中午前後發生機率較高。

今天西半部地區高溫35至36度，東半部32至34度，澎湖33度、金門32度、馬祖30度高溫。包括中南部比較靠近內陸的地方、花東縱谷、大台北，高溫有機會來到36度以上，以中午前後發生機率較高。圖／中央氣象署提供
今天西半部地區高溫35至36度，東半部32至34度，澎湖33度、金門32度、馬祖30度高溫。包括中南部比較靠近內陸的地方、花東縱谷、大台北，高溫有機會來到36度以上，以中午前後發生機率較高。圖／中央氣象署提供
下周一、周二太平洋高壓勢力減弱，午後雷陣雨會更加明顯、廣泛，可能各地都有午後雷雨發展。圖／中央氣象署提供
下周一、周二太平洋高壓勢力減弱，午後雷陣雨會更加明顯、廣泛，可能各地都有午後雷雨發展。圖／中央氣象署提供

夏至 防曬 雷雨 高溫

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