2個月就扁桃腺發炎喉嚨痛 達文西手臂切除扁桃腺根除

每2個月就扁桃腺發炎喉嚨痛、發高燒，30多歲的余姓女子過去一年飽受「慢性扁桃腺發炎」之苦，每次高燒就只能臥躺在床，無暇照料孩子與家務，到光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部就診，醫師黃聖凱詳細問診及檢查後發現，她反覆發炎的頻率已超出醫療指引，建議扁桃腺切除手術，根除反覆發燒感染問題。

「扁桃腺結石」形成的原因，黃聖凱說，扁桃腺體表面有如礁岩般的凹陷處，稱為隱窩（Crypt）。扁桃腺體一再發炎時，若再加上食物殘渣堆積，易使隱窩滋生細菌，形成鈣化或化膿的物質阻塞通道，成為「扁桃腺結石」。若是免疫力低下、胃食道逆流、慢性鼻竇炎使鼻涕倒流至喉嚨，都易有扁桃腺結石的問題。

黃聖凱表示，據美國耳鼻喉科醫學會指引，若是頻繁急性扁桃腺發炎，一年達7次以上，2年內達5次，或3年內每年發生3次，已達慢性扁桃腺發炎標準，可考慮扁桃腺切除手術。因慢性扁桃腺發炎，不僅使患者再三經歷喉嚨劇痛，還可能導致口臭、吞嚥卡卡、喉頭不適、妨礙呼吸及睡眠等問題。這些症狀除了影響健康外，更可能因「口氣問題」，在職場或人際關係中造成尷尬，使患者在生理、心理上承受巨大壓力。

黃聖凱建議患者，執行冷刀器械手術其疼痛指數及出血率高，且至少須休養一個月，常用的能量刀或電漿刀，也均需要2至3周的恢復期。而若是施以達文西機械手臂手術切除扁桃腺，則有著顯著優勢。

達文西手臂具有高精準度，透過操作機械手臂執刀，精細程度遠超人手，達文西手臂搭配高解析度的3D立體影像，讓主刀醫師清晰可視患處外，團隊成員也能同步了解手術進程；因其立體影像系統能將視野放大10倍，在切除病灶時，可精準於窄小口腔內剝離扁桃腺，與過往傳統手術相比，有效避免誤傷患處旁的神經與血管，降低出血量。