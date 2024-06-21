基層牙醫協會發公開信憂心本土牙醫被排擠 衛福部回應

在賴清德總統就職滿月之際，台灣基層牙醫師協會發布「給賴清德總的的一封公開信」，內容提及對偏鄉牙醫計畫的不滿，擔憂會排擠本土牙醫學生的資源，希望賴總統可以改正前朝的錯誤政策。衛福部口腔健康司副司長顏忠漢對信中內容澄清，優化偏鄉醫療精進計畫總共希望訓練150人，會以本國牙醫優先，但考量偏鄉資源，海外學歷牙醫生也會納入計畫。

台灣基層牙醫師協會指出，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」砸下24億訓練「還沒有執照的波波牙醫學生」（國外學歷牙醫畢業生），取得執照後服務地點也主要是部立醫院，根本不是偏鄉。另外，計畫開放三年428人，是外加在前院長蘇貞昌承諾的「每年50名」之外，代表三年內將會湧進近600名波波牙醫。

顏忠漢表示，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」預算總額確實是24億元，但並非24億元全部都是花在國外學歷的牙醫生上，也會提供給本國牙醫畢業生，並且預算包含訓練費用、資深牙醫師下鄉補助，以及偏鄉服務院所牙醫設備（如治療椅）等改善費用。再者，他強調，服務區域全部都是在偏鄉，就算是部立醫院，如台東部立醫院成功分院、花蓮醫院豐濱原住民分院。

針對近600名波波牙醫的數字，顏忠漢說，協會內容可能理解錯誤，整體計畫是希望訓練150個人，並沒有428人的規模，但是150個人是以本國學生優先，但考量偏鄉的醫療需要，也會開放國外學歷牙醫生。

台灣基層牙醫師協會全文如下：

恭賀 賴清德就任總統滿月！

賴清德總統出身醫界，欣聞總統即將成立「健康台灣推動委員會」，提升全民健康和醫療環境。我國一直以來採取醫師人數總量管制，是為了確保醫師訓練品質和醫療環境永續，才能持續提供全民高品質的醫療，賴總統想必十分熟稔。去年在賴總統的全國牙醫體系後援會成立大會，賴總統也親自承諾我們，會依循98年衛生署跨部會決議及國內八所牙醫學系的共識：限制國外牙醫學歷實習名額不超過國內牙醫系招生名額的十分之一，也會繼續信守前行政院長蘇貞昌「實習名額不超過50名」的承諾。我們期待賴總統上任後能實現諾言，守護台灣醫療教育品質，為人民健康把關！

然而最近衛福部卻公告「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，明明西醫有整修衛生所、培育重點科別公費生、提升遠距醫療等等計畫，牙醫卻反其道而行，大砍公費生名額，排除一萬多名已有執照的牙醫師，砸下24億訓練「還沒有執照的波波牙醫學生」（國外學歷牙醫畢業生），取得執照後服務地點也主要是部立醫院，根本不是偏鄉！且波波牙醫學生二階國考通過率僅約六成，屆時一定會出現花錢訓練卻無法履約服務的情況。此外，該計畫還會排擠現有的牙醫偏鄉巡迴醫療計畫資源，影響公費牙醫師回鄉服務，導致原本長期在偏鄉服務的資深牙醫師離開，反而是偏鄉醫療的生態浩劫，受惠的僅是那數百名波波牙醫學生可享用我國醫學中心訓練資源，快速拿到醫師執照。不但基層牙醫強烈不滿，更有不少在偏鄉服務的醫師感嘆，真正在進行偏鄉服務的全民健保總額下的牙醫「醫療資源不足地區改善方案」，績效良好，從112年到113年卻僅獲增三千萬預算，深感偏鄉不受政府重視、付出被抹煞。

此計畫開放的三年428人，是外加在蘇貞昌前院長承諾的「每年50名」之外，代表三年內將會湧進近六百名波波牙醫！等於實習名額翻了四倍！而台灣牙醫系一年招生總額才371人，暴增的波波名額將會嚴重衝擊到本土牙醫學生實習所需的師資、設備、病人訓練量，後續進修及專科訓練的教育資源也將被排擠，破壞我國教育公平性，窮苦子弟將更難靠讀書翻身！此計畫還將耗費三億長照基金，調派教學醫院資深主治醫師去做牙醫系大學生服務隊本來就在做的口腔健檢及衛教，不但是殺雞焉用牛刀，更會使實習師資更加缺乏、雪上加霜！醫師訓練不足，將嚴重影響民眾就醫品質。

期盼賴總統面對前朝的錯誤政策，能勇於改正，將計畫排除尚未領有執照的學生，改開放給有執照、有經驗的牙醫師申請，將人民的納稅錢花在刀口上，讓政策能真正造福偏鄉。

台灣基層牙醫師協會 敬上