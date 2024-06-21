美要經得起時間檢驗！ 3大名醫揭密如何避免微整饅化，由4D童妍針為你打造「剛剛好的美」

在忙碌的現代生活中，追求美麗是許多人的共同目標。美沒有標準答案，大多數人都渴望能夠看起來年輕一點、氣色好一點、透過醫美讓樣貌更精緻，晉身精品級臉蛋，同時也追求自然不過度的美學，這也是為什麼「童妍針」問世25年來，不只風靡閨蜜圈，更是獲得多位名醫認證激推的安全、高CP值的保養秘密武器！

「童妍針」歡慶25週年，品牌於6/21(五)-6/23(日)在信義區舉辦快閃活動。 圖／「童妍針」提供

微整饅化該如何避免，4D童妍針打造渾然天成「母胎美顏」

近年正熱的醫美話題便是饅化，不少人在經年累月的時間裡為接近大眾心中美的標準，而往臉上塞了過多的填充劑導致漸漸與理想的美背道而馳，而如今醫美趨勢逐漸改變，從過往追求完美比例，轉為追求渾然天成的「母胎美顏」，在變漂亮之餘，也要保持自己原本的風味。皮膚科名醫林亮辰醫師強調2024的醫美趨勢不再是撫平皺紋、把流失的蘋果肌補回來，更要追求全臉輪廓線條立體、皮膚健康，「整個人看起來容光煥發，自然就顯得年輕。」

而來自歐洲、採用美國 FDA核准、國際 ISO 13485 認證的全新製程專利技術的4D 童妍針，正是符合這樣仿若母胎美顏的自然趨勢，因此受到眾多愛美人士青睞。

童妍針風靡全球25年，可刺激膠原蛋白增生多達2倍，受到眾多名媛貴婦、女星藝人爭相指定。 圖／4D童妍針提供

「4D童妍針」是市面上唯一不含填充劑的產品，它是透過主要成分「聚左旋乳酸微粒」注射至肌膚需要改善的部位，藉由刺激自己的肌膚生長自身的膠原蛋白來達到豐盈蘋果肌、緊緻拉提、改善膚質的效果。「自己長出來的膠原蛋白，會跟著臉部表情動，和使用填充劑的團塊、饅化感截然不同，一點都不用擔心有僵硬塑膠感」，林依吟醫師也分享因此很多排斥填充微整的消費者對「4D童妍針」的接受度都很高，「術後不只肌膚變得緊緻平滑，還會散發自然透亮的光澤，透過客製化的規劃，讓妳美的自我、美得剛剛好！」術後極佳自然、不露痕跡的效果更是現今大眾所追求的。

數據證實4D童妍針從源頭調控基因增生膠原蛋白，效果顯著維持2年

根據年初巴黎舉行的世界抗老醫學會所發表之最新數據，證實「4D童妍針」可調控基因刺激膠原蛋白新生，效果顯著維持可維持長達2年，同時具有抗氧化、抗發炎、活化基因的效果。「目前沒有品牌可以做到這些，只有4D童妍針可以從源頭去調控基因、抹去老化痕跡」，林亮辰醫師更解釋「4D童妍針等於重建肌膚年輕時的微環境，從根本解決老化問題，同步打底、塑型、改善膚況，把保養效率和效果最大化。」

林依吟醫師補充「很多人都曉得，想要維持皮膚年輕、澎潤、有彈性，就要多補充膠原蛋白，但人體製造膠原蛋白的工廠，會隨著年紀增長漸趨停工，4D童妍針就是透過聚左旋乳酸刺激工廠啟動運轉，生產出新的膠原蛋白，進而達到抗老回春的效果。」林亮辰醫師也表示，4D童妍針更像是注射型的保養，人體自然反應刺激膠原蛋白增生的過程同時也會活化組織微血管，因此很多求美者術後都發現肌膚變得透亮有光澤。此外，童妍針通過美國FDA、歐盟CE與台灣TFDA多方核准認證，上市已達25年品質安全可靠。

最新數據證實4D童妍針可以調控肌膚再生基因，打造渾然天成「母胎美顏」。 圖／4D童妍針提供

誰適合4D童妍針？醫師建議混合式療程讓你悄然無形變美麗

隨著歲月流逝，不只皮膚的膠原蛋白逐漸流失，骨骼脂肪也會逐漸萎縮，皮膚失去支撐，就會產生鬆弛、下垂、暗沉等老化問題。皮膚專科醫師林暐熙認為，「4D童妍針」屬漸進式的保養療程適用於每一個人，可以從深到淺、多功能的解決老化問題，讓人在不改變樣貌的前提下，達到「剛剛好的美」，更舉例說明，「4D童妍針」注射在底層，可以重建骨架、提高支撐力；注射在中層，可以填補凹陷、讓輪廓更立體；注射在淺層，可以改善膚質、拉提緊實，林暐熙醫師也建議「可以搭配電波和音波改善鬆弛、皇家肉毒快速除皺、動態玻尿酸局部修正凹陷，效果會更加乘！」

「很多病人反應，術後感覺狀態變好、氣色和精神都明顯提升，但是別人又看不出來他做了什麼。」林暐熙醫師指出也有男性想改善膚色黯沉、憔悴凹陷，在術後整個人煥然一新，效果意想不到！林亮辰醫師也分享臨床經驗，「大多數人在使用4D童妍針後，都覺得變回年輕時的自己，平均視覺減齡約5-8歲。」

認明正品，為自己的美麗把關

由於市面上充斥一些魚目混珠的產品，林暐熙醫師貼心提醒消費者，「童妍針」只有一種，務必要認明來自歐洲且不含填充劑的「4D童妍針」，並選擇具原廠認證的診所以及有證照的醫師，施打前記得掃描瓶身上的 QR code，確保使用的產品是台灣原廠正貨，避免因為追求低價而使用來路不明的產品，為自己的美把關。

林亮辰醫師分享2024醫美趨勢，已從過往追求完美比例，轉為追求「母胎美顏」。 圖／林亮辰醫師提供

林依吟醫師認為4D 童妍針術後極佳自然、不露痕跡的效果，正是現今大眾所追求的。 圖／林依吟醫師提供

林暐熙醫師提醒消費者，務必要認明來自歐洲且不含填充劑的原廠「4D童妍針」。 圖／林暐熙醫師提供

「童妍針」25週年快閃店！醫師分享美麗秘密

歡慶25週年，品牌於6/21(五)-6/23(日)在信義區舉辦快閃活動，民眾於現場拍照打卡、或是於現場使用25週年IG濾鏡（濾鏡連結）拍攝分享至FB/IG，即可獲得「魔幻鏡乙個」，週六日下午3點、4點各有一場醫師分享會，現場互動可獲得專屬醫師諮詢體驗券，由醫師帶你透過客製、高效、精準的療程，抹去歲月痕跡！

快閃活動時間：

6/21-6/23 (週五&週六12:00-22:00，週日12:00-21:30)

活動地點：

台北微風松高H&M 前廣場