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「被鬼嚇」可以消暑？記者入鬼屋實測20分鐘效果驚人！專家這樣解釋

香港01／ 撰文／爆檸哥
日本節目實測「被鬼嚇」可消暑。鬼屋示意圖／ingimage
日本節目實測「被鬼嚇」可消暑。鬼屋示意圖／ingimage

夏季將至，氣溫不斷飆升，消暑良方不外乎吹冷氣喝冷飲，不過也有說法是，一個人受到驚嚇身體會「涼了一截」。有日本節目就做了一個鬼屋實測，看看一個人「被鬼嚇」之後是否體溫會隨之下降，大家不妨看看實測結果。

日本TBS電視台的晨間情報節目「THE TIME」製作了一個關於日本各地連日高溫的專題報導，其中採訪專家和進行實地體驗，一探這個謎團。

記者訪問一名剛體驗過的女士，她直言鬼屋內情節非常驚悚，令她當時嚇得「渾身冒冷汗，結束後感到十分涼快」。究竟被驚嚇是否真能降低體溫？

記者決定親身體驗。在工作人員的引導下，記者進入佈置成醫院場景的密室。過程中不斷有「鬼」跑出來，記者雖努力逃避，但最終未能成功逃出。雖然驚魂未定，但確實感到體溫明顯下降。

近畿大學藥學部准教授船上仁範指出，人在恐懼時會緊張導致血管收縮，血液循環減慢，皮膚溫度便會下降，所以「被嚇出一身涼」有一定道理。

記者也採訪了扮演鬼魅的工作人員。他透露演每次扮鬼嚇人後也超熱，需要立刻打電風扇並大量喝水補充鹽分。可見扮鬼對體力消耗極大，被嚇的客人反倒能「驚涼」舒緩炎夏之苦。

綜上所述，日本密室鬼屋大受歡迎，被驚嚇可使人產生寒意，確實能在酷熱天氣中降溫解暑。當然，長期的高溫也有健康風險，民眾應多喝水並避免長時間曝曬。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

冷氣 日本 氣溫 鬼屋

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