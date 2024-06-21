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有利颱風生成環境何時建立？ 賈新興：7月下旬後半成型

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
有利颱風生成環境指標。圖／取自賈新興臉書
有利颱風生成環境指標。圖／取自賈新興臉書

有利颱風生成環境何時建立？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，有利颱風生成環境指標顯示，7月下旬開始建立，7月下旬後半成型。

近期天氣重點，賈新興表示，周六至周日太平洋高壓漸增強，午後北部、台中至台南間及宜蘭有局部短暫陣雨。下周一午後，北部及宜蘭有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨。下周二清晨彰化以北有局部短暫雨，恆春半島及台東亦有零星短暫雨，午後山區、中南部及恆春半島有局部短暫陣雨。

下周三至下周四，午後山區有零星短暫雨，下周五午後新竹以北及宜蘭有零星短暫雨，下周六午後山區有零星短暫陣雨，30日午後各地有局部短暫陣雨。

他說，周日至下周一，觀察南海熱帶擾動發展狀況，目前資料顯示，其朝海南島及越南北部方向移動的趨勢。短期氣候趨勢顯示，7月上旬降雨仍以偏少機率高，7月中旬後半留意南方水氣增多的趨勢，並持續至7月底。有利颱風生成環境指標顯示，7月下旬開始建立，7月下旬後半成型。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

未來10天的天氣重點。圖／取自賈新興臉書
未來10天的天氣重點。圖／取自賈新興臉書

賈新興 颱風

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