有利颱風生成環境何時建立？ 賈新興：7月下旬後半成型

有利颱風生成環境何時建立？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，有利颱風生成環境指標顯示，7月下旬開始建立，7月下旬後半成型。

近期天氣重點，賈新興表示，周六至周日太平洋高壓漸增強，午後北部、台中至台南間及宜蘭有局部短暫陣雨。下周一午後，北部及宜蘭有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨。下周二清晨彰化以北有局部短暫雨，恆春半島及台東亦有零星短暫雨，午後山區、中南部及恆春半島有局部短暫陣雨。

下周三至下周四，午後山區有零星短暫雨，下周五午後新竹以北及宜蘭有零星短暫雨，下周六午後山區有零星短暫陣雨，30日午後各地有局部短暫陣雨。