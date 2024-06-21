聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏至迎「最長的白天」 今天太陽上工時間逾13小時
今天是夏至。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，今天天氣很夏天，2024年「夏至」的時間點，大約就在今天清晨4時51分。太陽直射的位置在此時來到「最北界」，也就是所謂的北回歸線；而太陽直射北回歸線的這一天，就被稱為夏至。
氣象署表示，夏至，最長的白天。夏至通常也是北半球各地日照時間最長的一天。今天各地太陽上工的時間，包括馬祖約13小時47分鐘、台北約13小時42分鐘、台中約13小時38分鐘、高雄約13小時32分鐘，「大約有這麼長」。氣象署打趣，如果是日出而作、日落而息的人，「今天應該會覺得特別累吧」。而過了夏至之後，陽光直射位置將逐漸往南移動，北半球白天的時間就會愈來愈短。
近日天氣️部分，就是熱。周日之前受太平洋高壓 影響，天氣炎熱，外出注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害，整體高溫容易達33-35度，尤其西半部近山區、河谷、盆地及花東縱谷，更要留意局部36度以上高溫。
除了熱，也好發局部的午後陣雷雨。氣象署表示，主要需注意的地方包含各地山區及中部以北、宜花部分平地地區，
提醒山區、溪流活動注意天氣變化，小心安全。而花東及中南部，清晨至上午也偶有小範圍的零星降雨，但雨勢和區域都不大，影響時間也很短暫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言