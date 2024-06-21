夏至迎「最長的白天」 今天太陽上工時間逾13小時

今天是夏至。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，今天天氣很夏天，2024年「夏至」的時間點，大約就在今天清晨4時51分。太陽直射的位置在此時來到「最北界」，也就是所謂的北回歸線；而太陽直射北回歸線的這一天，就被稱為夏至。

氣象署表示，夏至，最長的白天。夏至通常也是北半球各地日照時間最長的一天。今天各地太陽上工的時間，包括馬祖約13小時47分鐘、台北約13小時42分鐘、台中約13小時38分鐘、高雄約13小時32分鐘，「大約有這麼長」。氣象署打趣，如果是日出而作、日落而息的人，「今天應該會覺得特別累吧」。而過了夏至之後，陽光直射位置將逐漸往南移動，北半球白天的時間就會愈來愈短。

近日天氣️部分，就是熱。周日之前受太平洋高壓 影響，天氣炎熱，外出注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害，整體高溫容易達33-35度，尤其西半部近山區、河谷、盆地及花東縱谷，更要留意局部36度以上高溫。

除了熱，也好發局部的午後陣雷雨。氣象署表示，主要需注意的地方包含各地山區及中部以北、宜花部分平地地區，