今天「夏至」 鄭明典：紫外線易達危險級 悶熱的一天

今天是24節氣「夏至」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，夏至太陽直射北回歸線，陽光下紫外線很容易就過量或是達危險級，要注意防曬。今天台灣上空主要是高雲，還會是悶熱的一天。

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、花蓮縣為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

橙色燈號（連續3日36度以上）：中台灣有彰化縣、雲林縣。南台灣有台南市、屏東縣。黃色燈號（36度以上）：北台灣有台北市、新北市、桃園市。中台灣有南投縣。南台灣有高雄市。東台灣有花蓮縣。