「夏至」熱爆 專家籲待室內 午後注意短時較大雨勢

今天是24節氣的夏至，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天至周末仍然是一個典型的夏季天氣型態，上午大致為多雲到晴，午後各地山區以及局部近山的區域有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會。

吳聖宇表示，預報資料來看降雨有愈來愈少，愈來愈往山區縮減的趨勢，但是熱對流的發展有時候還是會旺盛一些，因此某些單點仍可能出現短時較大的雨勢，注意午後的天氣變化，尤其是到山區、溪流邊活動特別小心。

溫度方面，吳聖宇表示，今天起到周末期間都是要特別注意高溫、炎熱的情況，預報資料來看，各地高溫可能來到33至35度，局部區域會有36度或以上的極端高溫機會，外出活動防曬、防中暑，盡可能待在室內，避免熱傷害的情況發生。

近期有無颱風生成？吳聖宇表示，新的預報資料仍然顯示下周一、周二，在南海西側一帶可能會有熱帶擾動逐漸發展，也不排除有形成熱帶性低氣壓或輕度颱風的機會。

他說，因為高壓的引導，這個擾動發展起來之後會往海南島方向移動，影響台灣機會低，但有可能會讓太平洋高壓強度稍微減弱，同時讓台灣上空午後熱對流發展變得比較旺盛一點，要留意下周初的天氣變化情況。

吳聖宇表示，下周三之後，南海的熱帶擾動進入陸地減弱消失，太平洋高壓再度增強，天氣也將恢復穩定的夏季型態，午後雷雨減少，以山區的降雨為主。溫度持續炎熱，整體溫度偏高的情況短時間內都不會有明顯改變，甚至有可能比本周溫度還會再更高一些，持續高溫炎熱。