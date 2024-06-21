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今天夏至高溫上看37度！午後大雷雨 吳德榮曝颱風生成機率
今天是24節氣的夏至。中央氣象署發布高溫資訊（橙色），天氣高溫炎熱，今天中午前後彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、花蓮縣為黃色燈號。高溫橙色36燈號：彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣。高溫黃色燈號：台北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、花蓮縣。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日滯留鋒在東海至長江流域徘徊，台灣天氣晴朗炎熱、要注意防曬、防中暑。
他說，太平洋高壓西緣不足以完全壓制，大氣潛在不穩定度的釋放，午後近山區有對流發展，並向北擴展，為鄰近山區的平地及北台灣，帶來局部陣雨或雷雨的機率，應注意大雷雨如伴隨雷擊、強風、瞬間大雨的發生。今天北部25至36度，中部24至36度，南部25至37度，東部24至36度。
下周一、周二南海熱帶擾動外圍的水氣增多，台灣天氣悶熱；午後對流的影響略加大。吳德榮表示，下周三、周四太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，午後對流減弱，部分山區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
至於近期是否有颱風生成？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬顯示，下周二20時南海熱帶擾動發展為熱帶低壓的機率維持為60%，發展成輕颱的機率則僅為10%；模擬路徑向西北往海南島、廣東一帶前進，故無論其如何發展，皆無侵台疑慮。
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