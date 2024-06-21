今夏至！4生肖注意「1疾病」 命理師：此節氣「吃麵」有含意

今天凌晨4時51分進入夏至節氣，中華民俗有「「冬至湯圓夏至麵」的俗諺，命理師楊登嵙解釋，傳統冬至是吃湯圓或餃子，而夏至則是「吃麵」，因夏至是新麥收割時節，很多地方都會將收割的小麥製成麵食，配合時節吃食，也含有「嘗新」的意思，他提醒，進入此節氣後，有鼠、虎、馬、狗等四生肖要注意心血管疾病。

命理師楊登嵙說，進入夏至節氣，健康要注意的生肖是屬鼠、虎、馬、狗，身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查。切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損而引發各種疾病。出差或外出旅行必須注意安全第一，不要作危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。

楊登嵙說，夏至也有許多當令的食材，各種瓜果類、白蘿蔔、小白菜等，這些都是傳統中醫上認為「退火」的食物，攝食當令食材也是夏至風俗之一。

楊登嵙指出，夏至時節氣候炎熱，人的消化功能相對較弱，因此，飲食宜清淡不宜肥甘厚味，要多食雜糧以寒其體，不可過食熱性食物，以免助熱；冷食瓜果當適可而止，不可過食，以免損傷脾胃；厚味肥膩之品宜少勿多，以免化熱生風，激發疔瘡之疾。