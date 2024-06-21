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健保點值 邱泰源：1年讓各界滿意

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

國民黨立委提出「健保法」修正案保障健保點值，但朝野黨團協商沒有共識而破局。衛福部長邱泰源昨天出席「第廿三屆國際急診醫學會議」受訪表示，保障點值不是改善醫護執業環境的唯一方式，會在一年之內讓健保點值達到各界滿意的程度，且明年不會調整健保費率。

衛福部預估明年健保總額成長率出爐，健保預算將突破九千億元，健保財務日漸吃緊，是否調漲保費費率引發討論。邱泰源表示，預估明年健保安全準備金仍超過一個月，依法仍不必調整健保費率，將朝「多元微增」方式，藉由多種管道增加健保財源，例如盤點應以公務預算處理的醫療項目，不再由健保給付。

至於保障點值的討論，邱泰源說，改善醫護工作環境，保障點值非唯一解方，醫療體系必須同步改革，有信心「一年內一定會達到讓大家滿意的力度。」

至於賴清德總統宣布成立國家氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。對策、全社會防衛韌性、健康台灣推動等三大委員會，被詬病恐致行政權責難以區分。邱泰源表示，目前行政部門溝通一切順暢，政策方向一致。

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