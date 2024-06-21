健保點值 邱泰源：1年讓各界滿意

國民黨立委提出「健保法」修正案保障健保點值，但朝野黨團協商沒有共識而破局。衛福部長邱泰源昨天出席「第廿三屆國際急診醫學會議」受訪表示，保障點值不是改善醫護執業環境的唯一方式，會在一年之內讓健保點值達到各界滿意的程度，且明年不會調整健保費率。

衛福部預估明年健保總額成長率出爐，健保預算將突破九千億元，健保財務日漸吃緊，是否調漲保費費率引發討論。邱泰源表示，預估明年健保安全準備金仍超過一個月，依法仍不必調整健保費率，將朝「多元微增」方式，藉由多種管道增加健保財源，例如盤點應以公務預算處理的醫療項目，不再由健保給付。

至於保障點值的討論，邱泰源說，改善醫護工作環境，保障點值非唯一解方，醫療體系必須同步改革，有信心「一年內一定會達到讓大家滿意的力度。」