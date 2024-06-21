7月起 彰化擴大資源回收範圍、苗市部分停車格假日收費

彰化縣去年人均垃圾量高於全國平均，彰化縣環保局7月起，擴大資源回收範圍，家居紡織品例如棉被、枕頭、絨毛玩具等，試辦納入回收項目；經常未落實回收的薄片塑膠、紙容器等，將列為重點稽查項目，縣府呼籲，未依規定垃圾分類可拒收，或依法開罰1200元至6000元罰鍰。

苗栗市公有路邊停車格原本假日不收費，市公所昨天預告，7月1日起部分路段假日收費，包含中正路在愛國路、為公路間，中山路在為公路、國華路間，府前路在縣府路、忠貞路間，府東路在自治路、府前路間，縣府路在府東路、忠孝路間，收費時段為上午8點至晚上7點。市公所表示，假日重要路段停車格難求，盼提高周轉率，並依據實施結果，評估是否全面收費。不少市民表示「歡迎」。

彰化溪州焚化爐滿載，環保局7月起加強垃圾車入場稽查，若一袋垃圾有超過12件可回收物，或超過30%生熟廚餘，將整車退運，針對垃圾量較高的鄉鎮市提高檢查頻率。

彰化縣環保局長江培根說，溪州焚化爐去年處理30萬噸垃圾，彰化縣民每日人均垃圾量0.613公斤，高於全國平均0.567公斤，垃圾中資源回收物占5%至7%，未落實回收最多的是紙容器、薄片塑膠等，初估每年有1.5萬噸可回收資源被當垃圾，將列為稽查重點。

江培根表示，7月起居家紡織品列入回收的項目，包含棉被、枕頭、床單、絨毛玩具等，舊衣原本就在回收的項目中，全縣26鄉鎮市有17鄉鎮市有舊衣回收箱，所在地未設回收箱的民眾，可以直接把舊衣交給清潔隊回收。