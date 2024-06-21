聽新聞
test
0:00 / 0:00

音樂劇「芝加哥」 台灣巡演票房創高

聯合報／ 本報訊

百老匯最長壽的美國原創音樂劇「芝加哥」，暌違七年將於今年夏日重返台灣舞台，首度挑戰為期三周的北中高三地巡迴演出，票房已超越來台巡演紀錄的最佳成績，好評銷售突破三萬張。故事聚焦在一九二○年代真實發生的謀殺案件，述說女主角透過性感魅力與媒體輿論擺脫罪責，歌曲、舞蹈風格、舞台道具完美重現美國「爵士時代」的紙醉金迷。

二○○二年時，曾被改編成電影登上大銀幕，由好萊塢巨星李察．吉爾、芮妮．齊薇格與凱薩琳．麗塔瓊斯主演，同樣開出全球票房紅盤更勇奪六項奧斯卡大獎。使音樂劇知名度水漲船高，成為眾多觀眾心目中無以取代的神作，雙人套票八八折優惠中，購票請上udn售票網或電洽客服專線：（○二） 二六四九—一六八八（每日九時至十八時）。

美國 舞台 音樂劇

延伸閱讀

蕭敬騰也遭病毒感染 全身無力、喉嚨劇痛急砍2天音樂劇

TOYOTA冠名贊助音樂劇《搖滾教室》 兩大專屬優惠送給你

《腦筋急轉彎2》票房破2億美金 擁抱所有糟糕及美麗的自己

戰火下的兄妹悲歌 港版「螢火蟲之墓」音樂劇台灣開演

相關新聞

午後雷陣雨蘇花公路兩處土石流 暫維持單線雙向通行

台9線蘇花公路崇德隧道南口今天傍晚有兩處發生土石流，泥水夾帶土石淹過單線路面，工程人員清理時上邊坡又發生坍方。公路單位表...

調查報告出爐！中捷手動駕駛阻列車需15秒 運安會：當天列車12秒就撞上

台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷。國家運輸安全調查委員會今召開記者會...

台鐵票價將調漲 交長：適時反映成本有助提升營運品質、準點率

交通部長李孟諺今上午視察台鐵行控中心。針對台鐵票價調漲，李孟諺受訪時重申，台鐵29年未調整，台鐵目前正依相關程序研擬方案...

中捷事故調查報告出爐！運安會點名未規範緊急停車授權機制

台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂事件，造成1人死亡、10多人受傷。國家運輸安全調查委員會今發布調查報...

畢業即失業？「醫院封閉一群」遭護理師看不起 過來人嘆：留下來是傻子

高中升大學可說是人生中的關鍵轉捩點，有的人會遵循興趣選擇科系，有的人則早早放眼未來，替畢業後的出路著想選擇系所。一名女網友...

撇缺工疑慮！好市多非主管正職月領可逾6萬 工讀生熬12年搖身經理

知名美式大型量販店好市多（Costco）將在台中開第3家分店，針對外界關注是否有缺工問題，業者今天表示，強化薪資、福利等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。