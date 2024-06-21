音樂劇「芝加哥」 台灣巡演票房創高

百老匯最長壽的美國原創音樂劇「芝加哥」，暌違七年將於今年夏日重返台灣舞台，首度挑戰為期三周的北中高三地巡迴演出，票房已超越來台巡演紀錄的最佳成績，好評銷售突破三萬張。故事聚焦在一九二○年代真實發生的謀殺案件，述說女主角透過性感魅力與媒體輿論擺脫罪責，歌曲、舞蹈風格、舞台道具完美重現美國「爵士時代」的紙醉金迷。

二○○二年時，曾被改編成電影登上大銀幕，由好萊塢巨星李察．吉爾、芮妮．齊薇格與凱薩琳．麗塔瓊斯主演，同樣開出全球票房紅盤更勇奪六項奧斯卡大獎。使音樂劇知名度水漲船高，成為眾多觀眾心目中無以取代的神作，雙人套票八八折優惠中，購票請上udn售票網或電洽客服專線：（○二） 二六四九—一六八八（每日九時至十八時）。