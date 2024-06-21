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健康你我他／一凍二乾三進胃 及早煮食營養高

聯合報／ 文／甦山（高市鼓山）
用一凍二乾三進胃保存食物，目的是要煮美食在家吃，開心進胃。圖／甦山提供
用一凍二乾三進胃保存食物，目的是要煮美食在家吃，開心進胃。圖／甦山提供

我不用想如何保存食物，因為我都買到剛好，煮的量計算準，天天零廚餘。但是，如果遇到新冠肺炎疫情，找不到當季的食材或是忙不想出門，怎麼辦呢?

想在家吃好的又不想丟廚餘，就得想一想食物該如何保存的方法。

一、放冰箱：冷凍和冷藏各有千秋，要押日期，通常用於肉類。若要呵護的是青菜，就放入保溫袋或用塑膠袋吹氣綁好冷藏，若袋裡潮濕即擦乾再冷藏；至於冷凍的肉類，一定要分裝成扁扁的小包（1、2、4人份），再用夾鏈袋「類真空」冷凍，使用時可快速退冰；蔬果也能冷凍，退冰後可打汁或煲老火湯。

二、果乾機：保存食物不可少的器材。吃不完的蔬果可以抽乾，用時加水就能還原；肉類也可以抽乾，如一夜干或寵物食物。

三、放入胃裡：及早煮熟吃，營養價值會更高。要煮到剛剛好，頂多剩些肉類，之後加入新鮮青菜，又是一道翻新菜色下肚，就零廚餘。

切記，用一凍二乾三進胃保存食物，目的是要煮美食在家吃，開心進胃。

冰箱 廚餘 新冠肺炎

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