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當醫師成了病患家屬／太太28歲罹卵巢癌 羅鴻源體悟醫病溝通心法

聯合報／ 記者廖靜清／專訪
羅鴻源(右)看診向患者詳細解說內視鏡檢查結果。圖／北投健康管理醫院提供
羅鴻源(右)看診向患者詳細解說內視鏡檢查結果。圖／北投健康管理醫院提供

看著病人的數據報告，北投健康管理醫院院長羅鴻源詳細解說病理診斷，包括腫瘤的大小、位置、擴散程度等。但是當病歷上的名字是摯愛家人時，身為第一線的醫護人員，還能冷靜如常嗎？他說，「當然一樣慌亂啊，而且會馬上列出最壞結果。」

回想起24年前，剛結婚一年多，太太懷孕了，全家滿心期待女兒的到來。那時，羅鴻源是住院醫師，正值訓練階段，忙於準備專科醫師考試，還要輪值夜班、負責教學及行政工作，沒有多餘時間沉浸在生命誕生的喜悅。不料，就在產後幾個月，太太因腹痛檢查，被診斷出卵巢胚細胞癌，屬於卵巢癌的一種。

「檢查結果出來前，我對腹痛、陰道出血、小腹隆起等症狀先找出可能的答案，想著該如何治療…。」羅鴻源說，自己是醫師，相信知識就是力量，但其實知道的愈多就愈害怕。原本以為只是產後惡露還沒排乾淨的正常現象，腦海卻一直跳出抗拒的答案，感到非常不安。

太太罹癌 感到無限愧疚

心裡不斷祈禱是良性腫瘤，而在確定是卵巢癌後，羅鴻源用「無限愧疚」來形容，那一刻才發覺，自己有多忽視家庭。一方面，身為醫師怎麼會疏於發現異狀，另一方面是自責工作繁忙，產檢幾乎都是太太一個人自立自強，連自然產住院也只有第一天陪同，其餘都是靠岳母及媽媽分攤照顧責任。

羅鴻源說，太太在手術過程中發現有腹水，含有少量的癌細胞，術後勢必要進行化療，又是另一種折磨。他很清楚化療的副作用，但是當惡心嘔吐、皮膚紅癢、毛髮脫落等症狀發生在另一半身上，感覺竟有一種無力感。

抗癌成功 又生下兩女兒

化療期間，太太一度因白血球太低而中斷治療，羅鴻源擔心是否細菌感染，甚至已經設想最糟糕的狀況。所幸，手術切除一邊卵巢，加上化療花了近一年時間，病情獲得控制，平安度過癌症5年存活期。之後還順利懷上二女兒與三女兒。

卵巢癌是常見的婦科癌症之一，也是婦癌中死亡率最高的癌症。羅鴻源說，在陪病過程中，不斷省思該如何告知病人及家屬病情，以及給予情緒上的支持。「宣告罹病的場景可說是日常的工作，但憾事發生在家人身上，才體悟到說出口的一字一句都要非常謹慎。」他有感而發。

感恩家庭 雙方父母伸援

太太罹病時，全世界都在歡喜迎接2000年，千禧年反倒成了羅鴻源職涯的轉捩點，夫妻兩人反覆確認到底哪裡出了問題？才28歲罹患卵巢癌該怎麼辦？他很感恩家庭的凝聚力，彼此保持良好溝通，雙方父母親伸出援手一起度過最艱難的時刻。

在罹癌的籠罩下，生活節奏被打亂了，羅鴻源慶幸有家庭系統的支持以及信仰的力量，陪伴走過最痛苦的人生；另一個幸運，是及早發現癌症，「癌症並不可怕，可怕的是錯過治療時機。」造成癌症的原因很多，重點是要及早篩檢、及早診治。

他以「車子維修」為例，每行駛一定的距離或使用年限，就要進行小保養、大保養，預防行駛間發生事故。身體也一樣要定期健康檢查，若等到有明顯症狀才就醫，通常都為時已晚。以大腸癌、子宮頸癌及口腔癌來說，可以提早篩檢發現癌前病變，經簡單治療預防轉變成癌症。

預防醫學 遠離疾病威脅

太太罹癌後9年，2009年羅鴻源的父親因血尿症狀發現膀胱癌，隨即安排手術治療，過程順利但因年紀大又有糖尿病，傷口癒合時間長，住院長達一個月，時時擔心病情有變化。這一次父親罹癌雖然沒有第一次的恐慌，心裡卻又浮現了「醫病溝通」的技巧和同理心，協助病人與家屬做出治療的選擇。

2014年底，羅鴻源從台北醫學大學附設醫院轉任到北投健康管理醫院，投身醫療更前端的健檢。經過二次切身之痛，問診案例已超過上萬個，治療過許多消化系統癌症病人，他認為，預防醫學可以遠離疾病威脅，民眾也應該被教育「不要被動等症狀」。

北投健康管理醫院院長、消化內科醫師羅鴻源。記者蘇健忠／攝影
北投健康管理醫院院長、消化內科醫師羅鴻源。記者蘇健忠／攝影

羅鴻源

北投健康管理醫院院長、

消化內科醫師

●照顧對象：太太

●罹患疾病：卵巢癌

●發病時間：2000年28歲時

●症狀：

腹痛、陰道出血、小腹逐漸隆起

●治療：

手術割除一側卵巢，化療將近一年

●陪病心得：

醫師除了治病，還要負責病患及家屬的心理層面，尤其是對「復發」的恐懼。

卵巢癌 癌症 醫師

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